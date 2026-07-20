第二屆「500甜」甜點指南8／21公布！集結星級評審團，30+排隊名店齊聚甜點派對

指標媒體《500輯》自去年籌辦台灣首場以甜點為核心的飲食文化活動「500甜」，再度創造繼「500盤」、「500碗」之後的討論現象。不僅榜單別開生面，呈現了台灣在甜食文化上的強大創造力；集結全台人氣名店、甜點創作者與風格人物的甜點派對，都為這份台灣最完整的甜點指南增添話題。

從精緻餐桌的500盤到庶民美味的500碗，500輯在記錄台灣味覺風景的路上從未停止腳步。而在去年，終於以療癒人心的甜點，拼上這幅飲食地景中最不可或缺的終極版圖。甜點從不只是餐後的句號，它是融合了中式傳統、日式精緻、法式工藝與台式靈魂的感官語言，更是承載你我生活感觸的文化載體。今年，500甜邁入第二屆，我們將延續這份甜蜜記憶，以更深刻的視角，繼續譜寫屬於台灣人的私房味覺風景，讓這份溫暖人心的力量更臻完整。

延續去年「只問療癒、不拚排場」的初心，第二屆500甜帶著更強大的星級評審陣容登場，再度擴大跨界版圖，邀集頂尖料理人、資深饕客、藝術時尚與娛樂影劇等領域的50位意見領袖。他們以挑剔的味蕾與感性的生活品味，各自交出心中的私房甜蜜清單，完整名單即將在8/21周五全面發布。

跨界美學遇上職人味蕾，多元視角定義當代療癒圖鑑

第二屆500甜評審集結富邦美術館館長翁美慧、子樂投資總裁詹偉立、橘色集團共同執行長袁悅苓、喜事集團營運長宋安、YouTube頻道訂閱接近190萬的美食大胃王千千、社群媒體餐飲指標「al.dente.life」主理人Henry、苗林行總經理林瓊書、興波咖啡創辦人吳則霖、伯朗咖啡主理人李家迪、茶藝與生活美學研究者謝小曼，演員簡嫚書、是元介及宋柏緯。以自創甜甜圈品牌造成長期搶購熱潮的阿Ken、以及正在東京舉行首場日本個展的作家蔡康永、甫於第37屆金曲獎拿下年度歌曲獎的《陽光女子合唱團》導演林孝謙。

把甜點當成日常的專精者當然也有許多，包含亞洲50大最佳甜點主廚Angela賴思瑩、洪守成（SEASON Artisan Pâtissier）、李依錫（法朋烘焙甜點坊）、柯亞（Keya Jam）、顧瑋（COFE）陳謙璿（Double V）、李豫（蜷尾家）、陳星緯（星忱甜點）、陳琮渝（栗林裏）、陳撫洸（亞森洋菓子）、楊豐旭（土然TERRA巧克力），還有飲食作家葉怡蘭、高靜玉、高琹雯、馮忠恬等人。期待新舊評審眼光的重疊與碰撞，共同拼湊出更完整、層次豐富的療癒系味覺地景。

第二屆500甜公布50位評審名單。圖／500甜提供

攜手眾多夥伴 探索台灣甜點新樣貌

第二屆500甜攜手共同夥伴「中國信託 uniopen 聯名卡」，邀請大家一起發掘台灣甜點文化的多元樣貌，從法式甜點、精品巧克力、職人烘焙到創意冰品，感受每一份甜點背後蘊藏的職人精神與生活美學。中國信託uniopen聯名卡秉持「無時不在，無所不在，陪你生活每一天」的精神，希望帶領消費者在巷弄尋訪特色甜點，與親友共享午後午茶時光，陪伴消費者透過味蕾認識台灣豐富且創意的甜點風景，將每一個平凡日常轉化為值得珍藏的美好時刻。

500甜指定夥伴星展銀行身為全球最佳銀行及連續17年亞洲最安全銀行，持續透過數位創新與永續實踐，打造更貼近消費者日常生活的金融生態圈。此次攜手「500甜 2026」，將金融服務融入消費者喜愛的甜點體驗場景，串聯全台各具特色的人氣甜點品牌與風格店家，帶領卡友從一口甜點出發，探索台灣豐富多元的甜食風貌與在地故事。為鼓勵更多消費者走訪500甜推薦店家，發掘屬於自己的甜點地圖，星展銀行自8月起同步推出「500甜美食踩點特務行動」專屬優惠，持星展信用卡至精選合作店家消費，最高可享13%刷卡金回饋，每筆消費還能抽萬元星級套餐。讓卡友在享受甜蜜滋味的同時，也能共同體驗台灣飲食文化的多元魅力！

「去哪吃APP」致力打造一站式餐飲社群平台主打「搜、訂、吃、訂、分享， 一站搞定」，讓用戶不再面臨選擇困難，透過APP內的500甜專區即可一鍵導 航到得獎店家，難以預約的私廚，也可以透過「去哪吃」直接訂位。 現在分享「去哪吃」還可以抽饗 A- Joy或漢來海港自助餐券，馬上下載鎖定最 新美味吧!

甜點時光少不了清爽飲品相伴，Cheers氣泡水為首支國產氣泡水，水源來自台灣中央山脈的純淨好水，以「無糖清爽、百搭時尚」為特色，除了經典原味外，檸檬、蜂蜜與水蜜桃等風味也深受消費者喜愛。香檳般綿密細緻的氣泡口感，與各式甜點都能自然搭配，邀請大家在《500甜》一起舉杯Cheers，讓每一口甜點都更加愉悅，開啟美好的午後甜點時光。

第二屆500甜攜手共同夥伴 Feeling18，一同關注台灣甜點文化與職人精神。Feeling18始終秉持「分享幸福」的品牌理念，以18°C的堅持，將世界級工藝結合台灣在地風土，透過一份份甜點傳遞生活中的美好與感動。此次攜手500甜，希望讓更多人看見台灣甜點職人的用心與創新，支持在地品牌持續發光，讓每一口甜點都成為連結土地、人情與幸福的溫暖滋味

KIRIN午後紅茶以嚴選茶葉與比擬現沖茶的獨家製法，完整保留茶葉香氣，呈現細緻且層次豐富的正統英式紅茶風味。此次攜手《500甜》，以茶飲與甜點的完美搭配，邀請消費者一同探索台灣甜點文化，享受每一個值得細細品味的午茶時光。

甜點帶來的幸福，不只是味道，更來自整體氛圍的陪伴。SERENE HOUSE 長期專注於天然香氛與生活美學，希望透過香氣，為日常增添更多美好的感受。這次與《500甜》合作，期待讓香氣與甜點相互映襯，從味覺到嗅覺，共同打造更豐富、更有層次的感官體驗。

路易莎集團旗下「白霧時光」，以精品咖啡為核心出發，融合創意餐飲、多元場域與空間美學，開創全新的生活風格餐飲品牌。不只提供全日精緻餐飲，更因應不同的場域延伸，營造從早到晚都能自在停留的生活場景。

三萩茶會推出全新「咖啡洋瓜甜心酥」，以直火焙煎咖啡打造大人系苦甜風味，結合日本哈密瓜與台灣鳳梨經32天發酵熟成，呈現細緻果酒香氣，更是品牌VEGAN純素甜點新作，重新詮釋台灣伴手禮。

臺中市十大伴手禮深耕18年，持續串聯伴手禮、甜點、美食、觀光與文化等城市資源，打造具代表性的城市品牌，讓伴手禮不只是商品，更成為認識臺中的最佳名片。透過官方評選、品牌行銷、多元展售及數位推廣，持續協助在地優質品牌提升能見度、拓展市場商機，展現臺中豐厚的產業實力與文化魅力，並攜手各界共同推動城市行銷，讓更多民眾感受臺中的創新活力與美好生活。

由UCC世界級咖啡冠軍團隊打造的「冠軍監修系列」，秉持職人精神，將世界賽事淬鍊的專業化為每一杯極致美味。推出「醇香果調」、「蜜柑堅果」及「甘醇橙香」三款咖啡豆與濾掛咖啡，讓世界級咖啡體驗輕鬆走進日常。

甜點派對場地面積升級，入場門票熱烈開賣

延續首屆的甜蜜狂熱，第二屆500甜限定派對規模再進化，場地移至面積更大的松山文創園區2號倉庫，不僅是一場療癒味蕾的難得集會，更集結30家以上各大名店與500甜攜手玩心大開的創新舞台。多款只在現場現身的限定口味與聯名企畫即將陸續解鎖。

請追蹤500輯官方社群的最新消息，現在就預留你的時間，購買這張通往甜蜜世界的入場券，和我們一起見證台灣甜點文化的里程碑。

500甜2026甜點派對

活動日期：2026/8/21-23（五至日）

開放時間：

8/21（五）16:00-20:00

8/22（六）11:00-18:00

8/23（日）11:00-18:00

活動地點：松山文創園區2號倉庫（台北市信義區光復南路133號）

票價說明：單人票200元、禮盒套票1,099元

購票網址：https://500sweets.udn.com/

＊相關補充規定請參見「500甜」官方網站與《500輯》Facebook、Instagram專頁公告，主辦單位保留票務與活動內容之最終權利。

第二屆500甜2026 主辦單位：500輯 共同夥伴：中國信託uniopen聯名卡 指定夥伴：星展銀行、去哪吃App 贊助夥伴：Cheers、Feeling18、午後紅茶、SERENE HOUSE、WHITE MIST白霧時光、三萩茶會、臺中市工商發展投資策進會（台中市十大伴手禮）、UCC冠軍監修系列

第二屆500甜合作夥伴。圖／500甜提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康