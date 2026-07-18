爸爸只要88元！ 板橋星級飯店泰菜吃到飽優惠「4人同行」、桌菜「限時9折」 父親節現省上千元

搶攻父親節聚餐商機，板橋凱撒大飯店於 8 月份展開全館主題慶典！旗下兩大主力餐廳分別祭出「爸爸用餐最低 88 元」與「平日桌菜 9 折」的限時好康，不論老爸偏愛重口味的南洋海鮮，還是精緻道地的經典中菜，都能大飽口福。

圖／板橋凱撒大飯店提供

泰饗蓮花餐廳：4人同行「老爸只要88元」

圖／板橋凱撒大飯店提供

主打半自助式（Semi-Buffet）點菜吃到飽的「Lotus泰饗蓮花餐廳」，於 7 月 27 日至 8 月 13 日推出「88同行歡聚」活動。凡出示身分證件證明父子或父女關係，兩人同行享 88 折、三人同行享 8 折；若「四人同行」，老爸本人餐價直接變為銅板價 88 元（原價平日 980 元+10%、假日 1180 元+10%）。

圖／板橋凱撒大飯店提供

活動期間內，包括外皮酥脆的月亮蝦餅、酸香開胃的檸檬魚、濃郁濃厚的馬來咖哩叻沙鮮蝦湯麵，以及魚露焦糖燉肉等招牌星級好菜，任由老爸無限續點吃到飽。

家宴中餐廳：平日指定桌菜「限時打9折」

若父親偏愛傳統圍爐，榮獲米其林推薦的「家宴中餐廳」則融合粵、陝、滬等豐富菜系。整個 8 月份的平日指定時段（週一至週四午晚餐、週五午餐），只要提前預訂價值 15,888 元的團聚桌菜，即可當場享有 9 折暖心優惠，適合大家庭齊聚幫父親過節。

圖／板橋凱撒大飯店提供

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」