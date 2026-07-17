JR東日本大飯店5周年慶「東北3大祭典」搬進台北！ 餐飲滿千送百、免費升等大套房、12歲以下兒童早餐免費

五週年火力全開！迎接開幕五週年，JR東日本大飯店台北集結主廚團隊，攜手推出橫跨日、中、西與法式甜點的「五週年主題美食祭」，同步祭出餐飲與住房雙重優惠，從日本縱斷美食、七夕會席、清宮御膳到盛夏水果甜點，以一場結合旬味、工藝與職人精神的味覺盛宴，邀請饕客共慶飯店五週年里程碑。

身為JR東日本集團唯一海外據點，此次五週年活動特別邀請JR東日本集團總括料理長、東京車站大飯店行政總主廚石原雅弘親自監製，並攜手鉑麗安全日餐廳主廚陳永儒、HAYASE日本料理料理長郡司行雄、凱華樓中華料理主廚楊德興及點心房主廚黃伯欽共同獻藝，以不同料理文化詮釋同樣的職人精神，展現JR東日本集團一貫細膩且高品質的餐飲實力。即日起至9月30日止，館內餐飲單筆消費滿2,000元，再贈400元餐飲抵用券，回饋賓客五年來的支持與肯定。

日本縱斷美食一次嘗遍 鉑麗安推出150道期間限定料理

鉑麗安自助餐以「日本縱斷美食祭」為主題。圖／JR東日本大飯店台北提供

鉑麗安全日餐廳以「日本縱斷美食祭」為主題，精選北海道、東北、關東、九州等地代表性鄉土料理與旬味食材，推出香料風味吊掛燒和牛、鮪魚排佐鮑魚蒜香奶油醬油、東京深川飯、鰻魚鮭魚卵散壽司、高知鰹魚半敲燒、鮮魚柚庵燒、明太子焗烤扇貝及宮崎雞肉南蠻等期間限定料理，搭配握壽司、生魚片、現流海鮮、日式家常菜及精緻甜點等超過150道餐點，讓饕客不用飛日本，也能循著味蕾展開一趟日本縱貫之旅。

七夕旬味會席 HAYASE演繹夏日和食之美

HAYASE日本料理以日本七夕文化為靈感，推出「和饗大皿盛－七夕之宴」。圖／JR東日本大飯店台北提供

HAYASE日本料理則以日本七夕文化為靈感，推出期間限定「和饗大皿盛－七夕之宴」，將夏季旬味濃縮於一席會席料理之中。套餐由玉米葛豆腐、蓴菜拌海鰻真薯揭開序幕，接續獻上旬魚姿造、本鮪、烏賊翡翠卷及牡丹蝦豪華造里，再以宮城帶殼牡蠣、北海道鱈場蟹、招牌厚切牛舌及炙燒鮑魚海膽田樂等人氣料理展現旬味魅力，最後以鰻魚土鍋飯、鱸魚清湯與白桃梅酒凍收尾，完整演繹夏季會席講究季節流轉與食材本味的和食美學。

凱華樓重現清宮御膳 演繹宮廷宴席風華

凱華樓中華料理則以清宮御膳為發想，推出「慈禧駐顏御膳套餐」，每套5,280元。套餐以洛神干貝凍、松露乾鮑、紹興白蝦、脆皮燒肉及蘋果烏魚子等迎賓五品揭開序幕，主菜匯聚冬蟲夏草刺參、三頭網鮑、避風塘日本A5和牛、松茸桂花獅子頭等宮廷珍饈，透過細火慢燉與繁複工序，重現昔日宮廷御膳的華麗與精緻，最後以「鳳凰臥雪嬪妃點」為整席宴席畫下優雅句點。

盛夏水果甜點登場 品頌坊端出夏日限定法式甜點

迎接盛夏水果產季，飯店一樓品頌坊及月台町大廳酒吧同步推出「夏日水果甜點季」，選用愛文芒果搭配百香果、鳳梨等熱帶水果，融合抹茶、金萱茶、茉莉花茶、斑斕及椰香等元素，推出椰香抹茶芒果起司、斑斕芒果鮮奶油蛋糕，以及百香芒果塔、熱帶水果慕斯、芒果千層、茉莉芒果等系列甜點，將台灣盛夏果香與法式甜點工藝完美結合，為夏季增添清新而優雅的味蕾享受。

東北祭典搬進飯店 住房專案同步推出

除美食饗宴外，飯店同步將日本東北三大祭典：青森睡魔祭、秋田竿燈祭及仙台七夕祭搬進館內，打造沉浸式節慶裝置，讓旅客感受濃厚日式祭典氛圍。

住房方面推出「繽紛．多彩」五週年住房專案，即日起至9月30日，每晚4,823元起，入住即可免費升等房型，並依專案內容享鉑麗安全日餐廳雙人早餐及五週年紀念香氛卡；預訂早餐專案，再享12歲以下兒童早餐免費。入住期間可免費使用健身房、三溫暖及游泳池，入住行政樓層房型更可享行政酒廊禮遇及Happy Hour無限暢飲，讓旅客從餐桌延伸至住宿，以最完整的日系款待體驗，共同見證JR東日本大飯店台北五週年的精彩時刻。

請洽JR東日本大飯店台北官網：https://taipei.metropolitan.tw/whatsnew/5thanniversary_cn.html