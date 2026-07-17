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「賈以食日」部分產品下架　衛斯理澄清：不是整項產品都有問題

聯合報／ 記者趙大智／即時報導
賈靜雯與弟弟衛斯理（賈子宸）共同創立8年的拌麵品牌「賈以食日」。圖／賈以食日提供（資料照片）
賈靜雯與弟弟衛斯理（賈子宸）共同創立8年的拌麵品牌「賈以食日」。圖／賈以食日提供（資料照片）

賈靜雯與弟弟衛斯理（賈子宸）共同創立8年的拌麵品牌「賈以食日」，由於旗下麻花麵部分批次產品所使用的調味料，涉及使用到中聯油品相關原料，引發外界關注。品牌第一時間發布聲明致歉，並同步公布退貨、退款機制，希望降低消費者疑慮。

對於外界以「捲入毒油風暴」等字眼報導，衛斯理也出面說明，認為部分標題過於誇大。他表示，問題並非整項產品都使用所謂毒油，而是麻花麵部分批次的調味料中，有使用到相關油品原料。依照現行規範，其使用比例其實未達強制下架標準，但品牌仍決定主動將相關產品全面下架。

衛斯理指出，「賈以食日」長期在各大通路及量販賣場販售，產品皆須定期送驗，合作的也都是大型食品供應商，原物料在出貨前都必須通過相關法規檢驗，不可能跳過檢驗程序。他強調，品牌歷來的檢驗結果皆符合規範，也未曾更換原本使用的原料來源。

他進一步解釋，這次是在毒油事件延燒後，品牌主動進行檢測，才發現麻花麵部分批次產品的調味料曾使用到相關油品。雖然依法不一定需要回收，但團隊認為消費者權益優先，因此決定不論使用比例高低，只要有涉及相關原料，就全面自主下架。

衛斯理表示，面對這次事件，品牌將提供消費者退貨與退款服務，並改以確認無虞的新原料重新生產，相關成本皆由公司自行吸收。他坦言，供應鏈出現問題是所有廠商都不樂見的情況，但既然發現疑慮，就不該抱持僥倖心態。

最後他再次強調，「賈以食日」產品本身均符合現行法規標準，品牌之所以主動下架，並非因產品被認定違規，而是基於保障消費者的立場，只要涉及相關原料就全面回收，希望讓消費者安心，也避免有任何疑慮商品持續流通於市面。

賈靜雯 衛斯理

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