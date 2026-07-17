吃貨快核對！ 賈靜雯拌麵中鏢「賈以食日麻花麵」涉致癌油急下架　退款限期、安全批號一次看

吃貨們快看！ 高顏值伴手禮、下班最期待的療癒消夜美食，驚傳食安危機，由凍齡女神賈靜雯與弟弟衛斯理共同打造的文青風品牌「賈以食日」，近日捲入全台致癌問題油風波，官方臉書深夜緊急發布聲明，宣布將旗下一款熱銷大作預防性下架並全額退費，快把握！

這波席捲全台的風暴，源自於「中聯大豆沙拉油」被驗出致癌物超標，更波及到福懋油脂。賈以食日品牌火速追溯，確認旗下香氣濃郁的超級招牌「賈以食日麻花麵」，部分批次在製程中無奈使用到受影響的沙拉油，官方第一時間已通知各大通路全面預防性下架。

吃貨們注意！本次受影響的中鏢商品為「賈以食日麻花麵」，以有效日期（批號）：2027年5月17日為主。

圖／翻攝賈以食日CHIA YI SHI RI臉書

為了展現負責任的態度，即日起至 2026年8月31日止，官方祭出超便民的退費管道，要手邊留有該批次的「實體商品」、「產品外包裝」或購買憑證（如發票、電子發票、線上訂單紀錄）任一項，皆可回原通路辦理。若原通路不處理或已忘記在哪裡購買，可私訊官方 LINE 或打客服專線，一樣有專人幫忙！

官方強調，目前品牌官網上正常販售的麻花麵（有效日期為2027年1月12日）完全沒用到問題油，安全無虞，饕客們依然可以放心購買、安心吸麵！

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