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帶爸爸爽嗑松葉蟹+爐烤牛排！ 高雄最強吃到飽「父親節神級優惠」4人同行爸半價、6人同行爸免費

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／高雄萬豪酒店提供
圖／高雄萬豪酒店提供

南部鄉親看過來！父親節即將到來，還在苦惱要帶辛勞的爸爸去哪裡慶祝嗎？高雄萬豪酒店祭出超狂「爸氣優惠」，人氣吃到飽餐廳大方讓爸爸「免費吃」，現切爐烤牛排松葉蟹腳等頂級海鮮美食無限量供應，快趁這個機會用豐盛美食好好犒賞老爸！

豪享自助餐廳。圖／高雄萬豪酒店提供
豪享自助餐廳。圖／高雄萬豪酒店提供

揪團吃最划算！4人同行爸半價、6人同行爸免費

豪享自助餐廳。圖／高雄萬豪酒店提供
豪享自助餐廳。圖／高雄萬豪酒店提供

高雄萬豪酒店館內的「豪享自助餐廳」迎接父親節，特別於8月8日及8月9日，限時兩天推出快閃優惠。只要湊齊4位（含父親）同行用餐，爸爸本人就能享有餐費「半價」折扣；若是家族聚餐湊滿6位（含父親），爸爸更可以直接「免費用餐」（需另加收原價一成服務費）。以假日晚餐最高餐價1380元計算，等於一口氣現賺上千元，讓爸爸直接免單的誠意滿滿！

豪享自助餐廳。圖／高雄萬豪酒店提供
豪享自助餐廳。圖／高雄萬豪酒店提供

豪享自助餐廳。圖／高雄萬豪酒店提供
豪享自助餐廳。圖／高雄萬豪酒店提供

除了超殺折扣，餐檯菜色完全不馬虎，豪享自助餐廳主打豐富的異國熱食與精緻甜點，絕對必吃的就是外焦內嫩的現切爐烤牛排，以及假日午、晚餐時段限定供應的鮮甜「松葉蟹腳」，豪華的海陸雙拼絕對能讓爸爸們直呼過癮。

同場加映：家庭首選 中式桌席送大蝦

京翠港式飲茶。圖／高雄萬豪酒店提供
京翠港式飲茶。圖／高雄萬豪酒店提供

如果家長輩偏好傳統中式料理，館內的「京翠港式飲茶」也於8月1日至8月31日整月份推出專屬父親節桌席（每席15,000元+10%），一口氣集結了人氣港點、招牌燒味與經典廣東菜，預訂還霸氣加贈10人份的「避風塘中蝦」，一次滿足不同家庭的慶祝需求。特別提醒熱門時段容易客滿，想盡孝心務必提早卡位預約！

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父親節 吃到飽 牛排 松葉蟹 萬豪酒店

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