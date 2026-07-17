帶爸爸爽嗑松葉蟹+爐烤牛排！ 高雄最強吃到飽「父親節神級優惠」4人同行爸半價、6人同行爸免費

五週年火力全開！迎接開幕五週年，JR東日本大飯店台北集結主廚團隊，攜手推出橫跨日、中、西與法式甜點的「五週年主題美食祭」，同步祭出餐飲與住房雙重優惠，從日本縱斷美食、七夕會席、清宮御膳到盛夏水果甜點，以一場結合旬味、工藝與職人精神的味覺盛宴，邀請饕客共慶飯店五週年里程碑。 身為JR東日本集團唯一海外據點，此次五週年活動特別邀請JR東日本集團總括料理長、東京車站大飯店行政總主廚石原雅弘親自監製，並攜手鉑麗安全日餐廳主廚陳永儒、HAYASE日本料理料理長郡司行雄、凱華樓中華料理主廚楊德興及點心房主廚黃伯欽共同獻藝，以不同料理文化詮釋同樣的職人精神，展現JR東日本集團一貫細膩且高品質的餐飲實力。即日起至9月30日止，館內餐飲單筆消費滿2,000元，再贈400元餐飲抵用券，回饋賓客五年來的支持與肯定。 日本縱斷美食一次嘗遍 鉑麗安推出150道期間限定料理 鉑麗安全日餐廳以「日本縱斷美食祭」為主題，精選北海道、東北、關東、九州等地代表性鄉土料理與旬味食材，推出香料風味吊掛燒和牛、鮪魚排佐鮑魚蒜香奶油醬油、東京深川飯、鰻魚鮭魚卵散壽司、高知鰹魚半敲燒、鮮魚柚庵燒、明太子焗烤扇貝及宮崎雞肉南

2026-07-17 15:35