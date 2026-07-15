2026必比登連霸餐廳名單！ 老山東、鼎泰豐還在「這6家連9年霸主」名店出爐、「這家台菜」無緣9連霸

年度美食米其林指南最新《2026必比登推介名單》揭曉！今年名單最讓人跌破眼鏡的震撼彈，莫過於陪伴台北人半世紀的台菜老店「茂園」意外掉榜，無緣挑戰9連霸。隨著茂園抱憾退出，從2018年至今連續9年稱霸必比登的殿堂級神店，全台北僅剩最後 6 家。

米其林必比登以提供「物有所值」美食體驗的店家為主，至2018年公布榜單以來已歷時9年，最初頭2年僅以台北地區的必比登餐廳為主，至2020年才加入了台中地區，也因此深獲認可且可以獲得「9連霸必比登餐廳」名號，只會出現在台北地區，快參考僅存「6家九連霸名店」一次看！

名單洗牌！ 台北必吃「9連霸神店」僅存 6 家

鼎泰豐（信義路）。圖／取自© MICHELIN官網

台灣美食外交的代名詞，絕對少不了鼎泰豐。精準黃金「18摺」的小籠包多汁爆漿，依舊是全球觀光客朝聖的焦點，內行饕客更懂得點上一份色澤金黃、蛋香與蔥香完美融合的「排骨蛋炒飯」，那入口八分嫩的極致火候，正是他們連續9年封神的祕密。

2. 老山東牛肉家常麵店

老山東牛肉家常麵店。圖／取自© MICHELIN官網

隱身在西門町萬年大樓地下室的老山東，自1949年創立至今，是無數台北人記憶中的老味道。最受推崇的是這碗「半筋半肉牛肉麵」，湯頭採用台灣牛骨與十種特製中藥材慢火熬製，香氣撲鼻；搭配每天手工現切、嚼勁十足的刀切寬麵，吸飽紅燒湯汁後，一入口簡直人間美味。

3. 杭州小籠湯包（大安）

杭州小籠湯包（大安）。圖／取自© MICHELIN官網

杭州小籠湯包標榜「平民黃金十八摺」，被稱作杭州南路傳奇！從炭烤攤起家，隨後轉型麵食，主打每天現擀、不含化學添加物的外皮，招牌小籠湯包嚴選新鮮豬後腿肉入餡，皮薄透光且湯汁滿溢不油膩。除了原味，爆汁的蟹黃湯包與角瓜蝦仁湯包也是每桌必點。

4. 祥和蔬食（中正）

祥和蔬食（中正）。圖／取自© MICHELIN官網

誰說素食只能清淡無味？祥和蔬食作為全台首家四川風味的素菜餐廳，顛覆了傳統素食的想像，大膽融入川菜的「麻、辣、辛、香」，且全素或蛋奶素皆可客製。

5. 醉楓園小館

醉楓園小館。圖／取自© MICHELIN官網

熱愛老派粵菜與大排檔氛圍的饕客，醉楓園小館主廚的手藝精湛必嚐，招牌菜「芋泥香酥鴨」將綿密細緻的芋泥與鴨肉完美結合，炸至外皮金黃酥脆、內裡濕潤香濃。

6. 雙月食品社（青島店）

雙月食品社（青島東路）。圖／取自© MICHELIN官網

雙月食品社以「家」為出發點，憑藉著一碗碗溫暖人心的燉湯連續9年稱霸，堅持使用每日產地直送仿土雞腿肉、虱目魚與金目鱸魚排等新鮮食材，招牌的「蛤蜊燉雞湯」湯頭鮮甜濃郁，雞肉Q彈有勁，每一口都喝得到用心。

震撼彈！50年經典「茂園」痛失 9 連霸

茂園餐廳。圖／取自茂園官網

老台北人的愛店「茂園」擁有50多年歷史，招牌「白斬雞」更是無數饕客的心頭好。自2018年起連續8年奪冠，今年遺憾挑戰9連霸夢碎，成為必比登名單中讓人惋惜的遺珠。

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