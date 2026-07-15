快訊

中職／違反球隊生活紀律屢未改善 龍隊20歲投手何宗旂任意引退

獨／單人參團不配房可樂、雄獅短線試辦 顧領隊權益旅客恐多付近萬元

下班帶傘！1縣市大雨特報 下到晚上

2026必比登連霸餐廳名單！ 老山東、鼎泰豐還在「這6家連9年霸主」名店出爐、「這家台菜」無緣9連霸

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／取自© MICHELIN官網
圖／取自© MICHELIN官網

年度美食米其林指南最新《2026必比登推介名單》揭曉！今年名單最讓人跌破眼鏡的震撼彈，莫過於陪伴台北人半世紀的台菜老店「茂園」意外掉榜，無緣挑戰9連霸。隨著茂園抱憾退出，從2018年至今連續9年稱霸必比登的殿堂級神店，全台北僅剩最後 6 家。

米其林必比登以提供「物有所值」美食體驗的店家為主，至2018年公布榜單以來已歷時9年，最初頭2年僅以台北地區的必比登餐廳為主，至2020年才加入了台中地區，也因此深獲認可且可以獲得「9連霸必比登餐廳」名號，只會出現在台北地區，快參考僅存「6家九連霸名店」一次看！

名單洗牌！ 台北必吃「9連霸神店」僅存 6 家

1. 鼎泰豐（信義路）

鼎泰豐（信義路）。圖／取自© MICHELIN官網
鼎泰豐（信義路）。圖／取自© MICHELIN官網

台灣美食外交的代名詞，絕對少不了鼎泰豐。精準黃金「18摺」的小籠包多汁爆漿，依舊是全球觀光客朝聖的焦點，內行饕客更懂得點上一份色澤金黃、蛋香與蔥香完美融合的「排骨蛋炒飯」，那入口八分嫩的極致火候，正是他們連續9年封神的祕密。

2. 老山東牛肉家常麵店

老山東牛肉家常麵店。圖／取自© MICHELIN官網
老山東牛肉家常麵店。圖／取自© MICHELIN官網

隱身在西門町萬年大樓地下室的老山東，自1949年創立至今，是無數台北人記憶中的老味道。最受推崇的是這碗「半筋半肉牛肉麵」，湯頭採用台灣牛骨與十種特製中藥材慢火熬製，香氣撲鼻；搭配每天手工現切、嚼勁十足的刀切寬麵，吸飽紅燒湯汁後，一入口簡直人間美味。

3. 杭州小籠湯包（大安）

杭州小籠湯包（大安）。圖／取自© MICHELIN官網
杭州小籠湯包（大安）。圖／取自© MICHELIN官網

杭州小籠湯包標榜「平民黃金十八摺」，被稱作杭州南路傳奇！從炭烤攤起家，隨後轉型麵食，主打每天現擀、不含化學添加物的外皮，招牌小籠湯包嚴選新鮮豬後腿肉入餡，皮薄透光且湯汁滿溢不油膩。除了原味，爆汁的蟹黃湯包與角瓜蝦仁湯包也是每桌必點。

4. 祥和蔬食（中正）

祥和蔬食（中正）。圖／取自© MICHELIN官網
祥和蔬食（中正）。圖／取自© MICHELIN官網

誰說素食只能清淡無味？祥和蔬食作為全台首家四川風味的素菜餐廳，顛覆了傳統素食的想像，大膽融入川菜的「麻、辣、辛、香」，且全素或蛋奶素皆可客製。

5. 醉楓園小館

醉楓園小館。圖／取自© MICHELIN官網
醉楓園小館。圖／取自© MICHELIN官網

熱愛老派粵菜與大排檔氛圍的饕客，醉楓園小館主廚的手藝精湛必嚐，招牌菜「芋泥香酥鴨」將綿密細緻的芋泥與鴨肉完美結合，炸至外皮金黃酥脆、內裡濕潤香濃。

6. 雙月食品社（青島店）

雙月食品社（青島東路）。圖／取自© MICHELIN官網
雙月食品社（青島東路）。圖／取自© MICHELIN官網

雙月食品社以「家」為出發點，憑藉著一碗碗溫暖人心的燉湯連續9年稱霸，堅持使用每日產地直送仿土雞腿肉、虱目魚與金目鱸魚排等新鮮食材，招牌的「蛤蜊燉雞湯」湯頭鮮甜濃郁，雞肉Q彈有勁，每一口都喝得到用心。

震撼彈！50年經典「茂園」痛失 9 連霸

茂園餐廳。圖／取自茂園官網
茂園餐廳。圖／取自茂園官網

老台北人的愛店「茂園」擁有50多年歷史，招牌「白斬雞」更是無數饕客的心頭好。自2018年起連續8年奪冠，今年遺憾挑戰9連霸夢碎，成為必比登名單中讓人惋惜的遺珠。

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

必比登 鼎泰豐 米其林指南 2026必比登推介 茂園

udn旅遊美食編輯精選

追蹤

相關新聞

2026必比登連霸餐廳名單！ 老山東、鼎泰豐還在「這6家連9年霸主」名店出爐、「這家台菜」無緣9連霸

2026年必比登推介名單出爐，備受青睞的台菜老店「茂園」意外掉榜，無緣挑戰9連霸，留下6家連霸神店。其中，「鼎泰豐」與「老山東」等仍是美食界的翹楚，持續引領台北飲食風潮。

霸氣宣告不接受評比！ 新北20年「阿爸的客家菜」仍奪2026必比登餐廳 業者懇求1件事

新北三峽餐廳「阿爸的客家菜」雖然曾拒絕評比，卻依然入選《臺灣米其林指南2026》必比登餐廳。業者誠摯邀請客人，但懇求不要以必比登標準來比較或責難。

第二屆台灣美食節開跑！近60家飯店、餐廳推「台灣豬料理」打造全台美食地圖

第二屆「台灣美食節」將於7月15日至10月4日舉行，以「台灣豬」為主題，串聯近60家餐廳及住宿，推出獨特料理及美食路線，打造全台美食地圖，帶領旅客探索在地飲食文化。

不只炸雞桶買1送1！三商炸雞「是拉差泡菜豬排刈包」嘗鮮只要59元 加碼「7塊炸雞199元」到月底

三商炸雞「賣刈包」！台式「炸刈包」新開賣，酥脆豬排、泡菜與靈魂醬料的神仙組合；同步加碼「7塊炸雞」只要199元，相當於約下殺44折。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。