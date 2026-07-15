第二屆台灣美食節開跑！近60家飯店、餐廳推「台灣豬料理」打造全台美食地圖

暑假美食旅遊再添新玩法。第二屆「台灣美食節」將於7月15日至10月4日登場，今年以「台灣豬」為年度主題，串聯近60家飯店、餐廳及9家旅行社，推出主題料理、特色套餐、食旅路線與風味地圖，結合美食、住宿與旅遊體驗，讓旅客透過一場味蕾之旅，深入探索台灣各地的飲食文化，也為今年「台灣美食展」展後活動再掀食旅熱潮。

圖／六福旅遊集團提供

台灣豬化身主角！近60家餐廳、飯店推出限定料理

今年台灣美食節延續「台灣美食展」策展精神，以「風土醞釀」為概念，首次擴大攜手在地餐廳參與，讓活動從觀光飯店延伸至街區美食。活動期間，每家合作餐廳及飯店餐飲據點皆推出至少一道「一店一豚肉代表作」，透過不同料理手法詮釋台灣豬的多元風味，並共同收錄於《2026台灣美食節風味地圖》，邀請民眾循著地圖品味各地特色。

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參與業者涵蓋六福旅遊集團、晶華國際酒店集團、福華飯店集團、天成飯店集團、國泰飯店觀光事業、麗寶集團等大型飯店品牌，也集結gonnaEAT、gonnaPLUS、蔦燒國際餐飲集團，以及多家台北、新北、花蓮等地人氣餐廳，共同展現台灣豬料理的創意與特色。

從台菜到日韓料理 多元菜系一次吃得到

此次參與餐飲品牌橫跨台菜、粵菜、江浙菜、川湘料理、日本料理、韓式料理、西餐、多國料理Buffet、串燒、火鍋及健康餐飲等多元菜系。主辦單位希望透過不同主廚與料理風格，展現台灣豬不只是家常食材，更能成為宴席料理、創意套餐與特色餐點的重要主角，讓消費者重新認識台灣豬的風味與飲食文化。

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結合旅行社打造美食旅行 跟著風味地圖吃遍台灣

除了餐飲體驗，今年活動也攜手雄獅旅遊、東南旅遊、易遊網等9家旅行社，推出結合美食、節氣文化與地方特色的食旅行程，規劃城市美食朝聖路線，讓旅客從一道台灣豬料理出發，延伸至住宿、街區探索與在地文化體驗，打造「為美食而旅行」的新型態旅遊模式。

圖／六福旅遊集團提供

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第二屆台灣美食節將於7月15日至10月4日舉辦，為期82天，邀請民眾跟著《2026台灣美食節風味地圖》展開全台美食巡禮，品嚐各地限定豚肉料理，感受台灣飲食文化與在地風土魅力。活動詳情可至「台灣美食展」官方網站查詢。

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