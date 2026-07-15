霸氣宣告不接受評比！ 新北20年「阿爸的客家菜」仍奪2026必比登餐廳 業者懇求1件事

《臺灣米其林指南2026》必比登餐廳名單已火熱出爐！ 新入選的餐廳榜單中，一間位於新北三峽的餐廳「阿爸的客家菜」卻格外引人注目，原來老闆甚至曾在評選前「霸氣拒絕」任何相關評比，沒想到，米其林即使「被拒絕」也堅持要將它放上推薦榜單！

圖／翻攝阿爸的客家菜臉書

創立於2000年的「阿爸的客家菜」充滿濃濃懷舊風，業者曾在今年6月中旬，在臉書粉專中宣告「明確表達不接受任何相關評比」，不過米其林官方也曾給予回應，評審探訪全屬匿名獨立作業，最終這家極具個性的在地老店，依然憑實力擠進榜單。

阿爸的客家菜將客家傳統的「醬缸文化」發揮得淋漓盡致，店內必點招牌「鳳梨醬清蒸鮮魚」，選用高雄大樹土鳳梨，加入豆粕、甘草醃漬至少3個月，發酵後的酸甜回甘完美去腥，讓魚肉鮮味瞬間昇華，米其林尤其特別點名推薦！

圖／翻攝阿爸的客家菜臉書

圖／翻攝MICHELIN Guide's官網網站

面對必比登光環隨之而來的高關注與饕客可能放大檢視，業者溫柔真誠地向大眾喊話：誠摯歡迎大家前來用餐，但懇求饕客「不要以必比登的標準來要求、比較或責難」。

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」