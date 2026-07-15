快訊

中職／違反球隊生活紀律屢未改善 龍隊20歲投手何宗旂任意引退

獨／單人參團不配房可樂、雄獅短線試辦 顧領隊權益旅客恐多付近萬元

下班帶傘！1縣市大雨特報 下到晚上

霸氣宣告不接受評比！ 新北20年「阿爸的客家菜」仍奪2026必比登餐廳 業者懇求1件事

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝阿爸的客家菜臉書
圖／翻攝阿爸的客家菜臉書

《臺灣米其林指南2026》必比登餐廳名單已火熱出爐！ 新入選的餐廳榜單中，一間位於新北三峽的餐廳「阿爸的客家菜」卻格外引人注目，原來老闆甚至曾在評選前「霸氣拒絕」任何相關評比，沒想到，米其林即使「被拒絕」也堅持要將它放上推薦榜單！

圖／翻攝阿爸的客家菜臉書
圖／翻攝阿爸的客家菜臉書

創立於2000年的「阿爸的客家菜」充滿濃濃懷舊風，業者曾在今年6月中旬，在臉書粉專中宣告「明確表達不接受任何相關評比」，不過米其林官方也曾給予回應，評審探訪全屬匿名獨立作業，最終這家極具個性的在地老店，依然憑實力擠進榜單。

阿爸的客家菜將客家傳統的「醬缸文化」發揮得淋漓盡致，店內必點招牌「鳳梨醬清蒸鮮魚」，選用高雄大樹土鳳梨，加入豆粕、甘草醃漬至少3個月，發酵後的酸甜回甘完美去腥，讓魚肉鮮味瞬間昇華，米其林尤其特別點名推薦！

圖／翻攝阿爸的客家菜臉書
圖／翻攝阿爸的客家菜臉書

圖／翻攝MICHELIN Guide's官網網站
圖／翻攝MICHELIN Guide's官網網站

面對必比登光環隨之而來的高關注與饕客可能放大檢視，業者溫柔真誠地向大眾喊話：誠摯歡迎大家前來用餐，但懇求饕客「不要以必比登的標準來要求、比較或責難」。

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

阿爸的客家菜 必比登 米其林 2026必比登推介

相關新聞

2026必比登連霸餐廳名單！ 老山東、鼎泰豐還在「這6家連9年霸主」名店出爐、「這家台菜」無緣9連霸

2026年必比登推介名單出爐，備受青睞的台菜老店「茂園」意外掉榜，無緣挑戰9連霸，留下6家連霸神店。其中，「鼎泰豐」與「老山東」等仍是美食界的翹楚，持續引領台北飲食風潮。

霸氣宣告不接受評比！ 新北20年「阿爸的客家菜」仍奪2026必比登餐廳 業者懇求1件事

新北三峽餐廳「阿爸的客家菜」雖然曾拒絕評比，卻依然入選《臺灣米其林指南2026》必比登餐廳。業者誠摯邀請客人，但懇求不要以必比登標準來比較或責難。

第二屆台灣美食節開跑！近60家飯店、餐廳推「台灣豬料理」打造全台美食地圖

第二屆「台灣美食節」將於7月15日至10月4日舉行，以「台灣豬」為主題，串聯近60家餐廳及住宿，推出獨特料理及美食路線，打造全台美食地圖，帶領旅客探索在地飲食文化。

不只炸雞桶買1送1！三商炸雞「是拉差泡菜豬排刈包」嘗鮮只要59元 加碼「7塊炸雞199元」到月底

三商炸雞「賣刈包」！台式「炸刈包」新開賣，酥脆豬排、泡菜與靈魂醬料的神仙組合；同步加碼「7塊炸雞」只要199元，相當於約下殺44折。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。