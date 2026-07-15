不只炸雞桶買1送1！三商炸雞「是拉差泡菜豬排刈包」嘗鮮只要59元 加碼「7塊炸雞199元」到月底
三商炸雞「賣刈包」！台式「炸刈包」新開賣，酥脆豬排、泡菜與靈魂醬料的神仙組合；同步加碼「7塊炸雞」只要199元，相當於約下殺44折。
三商炸雞「是拉差泡菜豬排刈包」全新開賣，台式刈包瘩搭配厚切豬排、酸香泡菜與是拉差辣醬，多重口感與滋味刺激味蕾，嘗鮮價只要59元（原價99元），優惠至8/12；同步再推「7塊義式炸雞」199元（原價455元），平均每塊約28元，特價活動至7/31。以上優惠僅限內用或外帶，外送平台不適用。
此外，三商炸雞為應援中職開賽，推出「歐告強棒餐」炸雞桶買一送一優惠至7/29，買6塊炸雞桶即贈6塊檸檬炸雞桶，12快炸雞只要333元（原價780元）；還有「雞排獨享餐」含脆皮大雞排和迷你可樂，特價99元（原價148元），以及翅腿買1送1僅需149元。活動同樣限內用、外帶，外送平台不適用。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。