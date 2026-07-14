2026「必比登推介」完整餐廳名單、地址一次看！ 全台146家「13間新上榜」CP值口袋名單快收下

吃貨們快尖叫！一年一度、最接地氣的平民美食聖經—《臺灣米其林指南2026》必比登推介名單於今（14）日率先揭曉啦，《台灣米其林指南2026》星級餐廳入選名單則將於2026年7月21日正式發布，今年全台總共有146間高CP值店家獲得肯定，其中最受矚目的就是全新殺入榜單的13家黑馬新面孔。

廣受消費者喜愛的必比登推介，該獎項主要推薦提供「物有所值」美食體驗的店家，向來被視為觀察地方飲食文化與庶民美食的重要指標，表示消費者能以1000元以下的價位，品嚐到有水準的3道料理，以親民形象值得成為大家嚐鮮美食的朝聖名單。

今年台北共37家、台中23家、台南30家、高雄21家、新北18家、新竹縣10家、新竹市7家獲得必比登推薦，較上屆稍增多了2家名單。

此屆倍受矚目的新入選必比登推介，台北新進榜4家最多、新北與台南並列新進榜3家、新竹縣新進榜2家、台中新進榜1家。快來看看米其林2026必比登推介的完整美食名單，快把口袋清單再度更新，老饕們吃一波！

【2026米其林指南 必比登推介名單】

【台北】（共37家，新進榜4家） 臺北新入選必比登推介的店家。圖／取自© MICHELIN官網 ●青嬌（新進） 地址：台北市中正區幸福里濟南路二段9號1樓

電話：02-3322 6292 ●開囍（新進） 地址：台北市信義區莊敬路441號

電話：02-2758 6866 ●武田咖哩（新進） 地址：台北市松山區富錦里三民路146號

電話：02-2745 5225 ●有有1969（新進） 地址：台北市中山區力行里遼寧街48號

電話：02-2776 0443 ●雞家莊 (長春路) 地址：台北市中山區長春路55號 ●鍾家原上海生煎包 地址：台北市士林區小東街38號

電話：02-88612713 ●雲川水月 地址：台北市松山區富錦街120號

電話：02-25140356 ●大橋頭老牌筒仔米糕 (延平北路) 地址：台北市大同區延平北路三段41號

電話：02-25944685 ●鼎泰豐 (信義路) 地址：台北市大安區信義路二段194號 ●杭州小籠湯包 (大安) 地址：台北市大安區杭州南路二段53之5號 ●小酌之家 地址：台北市中山區吉林路420號 ●雄記蔥抓餅 地址：台北市中正區羅斯福路四段108巷2號

電話：0932-948003 ●黃記魯肉飯 地址：台北市中山區中山北路二段183巷28號

電話：02-25958396 ●HUGH dessert dining 地址：台北市大同區重慶北路3段136巷56號

電話：02-25980223 ●隱食家 (雙城街) 地址：台北市雙城街28巷8號 ●人和園 地址：台北市中山區中山北路二段112號2樓 ●老山東牛肉家常麵店 地址：台北市萬華區西寧南路70號B1之15室 ●金賞軒 地址：台北市松山區敦化北路155巷111號 ●小小樹食 (大安路) 地址：台北市大安區大安路一段116巷17號一捷運忠孝復興站 ●賣麵炎仔 地址：台北市大同區安西街106號 ●雙月食品 (青島東路) 地址：台北市中正區青島東路6-2號

電話：02-33938953 ●胖塔可 地址：台北市大安區通安里文昌街181號一樓 ●番紅花印度美饌 地址：台北市士林區天母東路38之6號

電話：02-28714842 ●祥和蔬食 (中正) 地址：台北市中正區鎮江街1巷1號

電話：02-23570377 ●心潮飯店 地址：台北市信義區忠孝東路五段68號2樓

電話：02 27239976 ●軟食力 地址：台北市中山區民權東路二段135巷30弄21號

電話：02-25029543 ●蘇來傳 地址：台北市萬華區和平西路三段176巷4號

電話：02-23026595 ●松竹園 地址：台北市陽明山永公路546號 ●Tableau by Craig Yang 地址：台北市大安區安和路一段78巷33號 ●巷子龍家常菜 地址：台北市大安區四維路25號 ●天下三絕 地址：台北市大安區仁愛路四段27巷3號

電話：02-27416299 ●醉楓園小館 地址：台北市松山區八德路三段8巷5號

電話：02-25779528 ●無名推車燒餅 地址：台北市中正區中華路二段315巷5弄

電話：無 ●小王煮瓜 地址：台北市萬華區華西街17之4號

電話：02-23707118 ●吾旺再季 地址：台北市中正區中華路二段313巷29號

電話：0930-406677 ●一甲子餐飲 地址：台北市萬華區康定路79號

電話：02-23115241 ●源芳刈包 地址：台北市萬華區華西街17-2號

電話：02-23810249

【新北】（共18家，新進榜3家） 新北新入選必比登推介的店家。圖／取自© MICHELIN官網 ●阿爸的客家菜（新進） 地址：新北市三峽區中山路118號

電話：02-26743714 ●北鴨鴨肉羹（新進） 地址：新北市新店區光明街169號

電話：02-29104565 ●碧潭橋頭鵝肉（新進） 地址：新店區北新路一段127號

●阿爸の芋圓 地址：新北市永和區保平路18巷1號

電話：02-29247461 ●大碗公當歸羊肉 地址：新北市板橋區四維路112巷2號

電話：0976-476567 ●店小二 (大同北路) 地址：新北市三重區大同北路27號

電話：02-29845567 ●客家小館 地址：新北市永和區智光街22號

電話：02-31517777 ●光興腿庫 地址：新北市三重區光興街223號

電話：02-29737085 ●珍品餐飲坊 地址：新北市新莊區復興路一段97號

電話：02-29907599 ●賴岡山羊肉 地址：新北市新店區中正路244-4號1樓

電話：0922-579320 ●三姐妹農家樂 地址：新北市萬里區大坪23號

電話：0955-379527 ●山東小館 地址：新北市新店區中央路133巷19號

電話：02-22193541 ●上好雞肉 地址：新北市中和區民治街8巷1號 ●宋朝 地址：新北市永和區復興街72號1樓

電話：02-89213697 ●超人鱸魚 地址：新北市新店區北新路一段349號

電話：02-29124790 ●蔡家牛肉麵 地址：新北市中和區秀朗路三段153巷16弄12號 ●葉家藥燉排骨 地址：新北市板橋區中山路二段441號

電話：02-29620255 ●永和佳香豆漿 地址：新北市永和區民治街57號

電話：02-29415515

【新竹縣】（共10家，新進榜2家） 新竹縣新入選必比登推介的店家。圖／取自© MICHELIN官網 ●季風（新進） 地址：新竹縣竹北市成功一街20號

電話：0921-991 423 ●一哥炊粉（新進） 地址：新竹縣芎林鄉福昌街621號

電話：03-592 5635 ●ㄤ咕麵 地址：新竹縣關西鎮光復路35號

電話：03-5875541 ●春嬌粄條 地址：新竹縣北埔鄉公園街16巷1號

電話：0965-609777 ●鴻金食堂 地址：新竹縣竹東鎮柯湖路三段312號

電話：03-5718181 ●晌午粄食 地址：新竹縣橫山鄉河堤大道8號

電話：0911-251643 ●善菓堂 地址：新竹縣竹北市莊敬南路188號

電話：03-6675955 ●首烏廚EAT 地址：新竹縣竹北市成功二街31號

電話：03-6688609 ●唐草園 地址：新竹縣竹北市台科路113號

電話：03-6570068 ●鄒記菜包 (中正路) 地址：新竹縣北埔鄉中正路49號

電話：03-5805835

【新竹市】（共7家） ●貓的堅持 地址：新竹市東區西大路63號

電話：0973-525376 ●東門米粉攤 地址：新竹市東區大同路86號東門市場1116、1117攤號

電話：0908-569816 ●菜園 地址：新竹市東區東大路一段136號

電話：03-5438898 ●禾日香 (民族路) 地址：新竹市東區民族路163號

電話：03-5280276 ●九添福牛肉麵館 地址：新竹市北區西大路436號1樓

電話：03-5277975 ●弄味小廚 地址：新竹市香山區經國路三段92巷56號

電話：03-5388286 ●原味鴨肉麵 地址：新竹市東區勝利路59號

電話：03-5234812

【台中】（共23家，新進榜1家） 台中新入選必比登推介的店家。圖／取自© MICHELIN官網 ●東沐。食在（新進） 地址：台中市北區英才路317號

電話：0976-509191 ●阿坤麵 地址：台中市中區平等街142號

電話：0955-923877 ●繡球 地址：台中市西區中興街102號

電話：0975-892139 ●范記金之園 (中區) 地址：台中市中區成功路170號

電話：04-22207388 ●鳳記鵝肉老店 地址：台中市沙鹿區屏西路170號 ●富鼎旺 地址：台中市中區台灣大道一段560號

電話：04-22253188 ●富狀元豬腳 地址：台中市西區美村路一段203號

電話：04-23013588 ●富貴亭 地址：台中市中區三民路二段18巷31號

電話：04-2227-3001 ●曙光居 地址: 臺中市西屯區大墩十八街104號

電話：0423292322 ●可口牛肉麵 地址：台中市西屯區大墩路911號

電話：04-23299789 ●好菜 地址：台中市西區模範街24巷1

電話：04-23052933 ●功夫上海手工魚丸 地址：台中市西區中美街380號

電話：0932-618038 ●老士官擀麵 地址：台中市清水區鎮南街81之12號 ●裡小樓 地址：台中市西屯區西屯路二段293巷50號

電話：04-24525657 ●羅家古早味 (南屯) 地址：台中市南屯區向上路三段65號

電話：04-23861557 ●醉月樓 地址：台中市中區中山路20號

電話： 04-22271927 ●夜間部爌肉飯 地址：台中市西區精誠路109號 ●牛稼莊 地址：台中市東勢區新豐街7號 ●上海未名麵點 地址：台中市中區市府路69號

電話：04-22250377 ●彭城堂 地址：台中市太平區宜昌路377號

電話：04-23511122 ●滬舍餘味 (南屯) 地址：台中市南屯區公益路二段537號

電話：04-22586111 ●馨苑 (西區) 地址：台中市西區民生北路106號

電話：04-23029989 ●台中肉員 地址：402台中市南區復興路三段529號

電話：04-22207138

【台南】（共30家，新進榜3家） 台南新入選必比登推介的店家。圖／取自© MICHELIN官網 ●咩灣裡羊肉店（新進） 地址：台南市南區興南街36號

電話：06-2960764 ●詹記（新進） 地址：台南市東區東安路59號 ●竹記冬菜鴨（新進） 地址：台南市中西區中山路47號

電話：06-2227872 ●阿星鹹粥 地址：台南市中西區民族路三段289號 ●阿文米粿 地址：台南市中西區保安路74號 ●阿興虱目魚 地址：台南市中西區文賢路252號 ●阿美飯店 地址：台南市中西區民權路二段98號 ●田媽媽 長盈海味屋 地址：台南市北門區484號 ●誠實鍋燒意麵 地址：台南市中西區西門路一段702巷12號 ●大勇街無名鹹粥 地址：台南市中西區大勇街85號 ●添厚 地址：台南市中西區新美街125巷3號

電話：06 2229109 ●福泰飯桌第三代 地址:台南市中西區民族路二段219號 ●好農家米糕 地址：台南市南區健康路二段66號 ●西羅殿牛肉湯 地址：台南市北區公園南路98號 ●黃家蝦捲 地址：台南市中西區西和路268號 ●吃麵吧 地址：台南市中西區保安路159之1號 ●開元紅燒土魠魚羹 地址：台南市北區開元路307號 ●蓮霧腳羊肉湯 地址：台南市新化區中正路361號電話：0937-789004 ●落成米糕 地址：台南市中西區民族路二段241號 ●無名羊肉湯 地址：台南市中西區府前路二段144號 ●博仁堂 地址：台南市中西區西門路二段300巷27號 ●三好一公道當歸鴨 地址：台南市中西區府前路一段2號 ●尚好吃牛肉湯 地址：台南市北區北安路一段6號 ●鮮蒸蝦仁肉圓 地址：台南市東區裕農路609號 ●小公園擔仔麵 地址：台南市中西區西門路二段321號 ●謝掌櫃 地址：台南市安平區運河路23巷5號 ●葉家小卷米粉 地址：台南市中西區國華街二段142號 ●葉桑生炒鴨肉焿 地址：台南市東區林森路二段216號

電話：06-2095895 ●一味品 地址：台南市中西區國華街三段177號 ●八寶彬圓仔惠 (國華街) 地址:台南市中西區國華街二段99號

【高雄】（共21家） ●白玉樓(新進) 地址：高雄市前鎮區中華五路789號6樓

電話：07-8418555 ●永筵小館(新進) 地址：高雄市前金區成功一路528號

電話：0966-205757 ●牛老大涮牛肉(自強二路) 地址：高雄市前金區自強二路18號 ●北港蔡三代筒仔米糕(鹽埕) 地址：高雄市鹽埕區河西路167號 ●菜粽李粽店 地址：高雄市苓雅區成功一路159號 ●昭明海產家庭料理 地址：高雄市前金區自強一路53號 ●正宗鴨肉飯 地址：高雄市左營區裕誠路245號 ●春蘭割包 地址：高雄市新興區復興一路5號

電話：07-2017806 ●前金肉燥飯 地址：高雄市前金區大同二路26號 ●橋仔頭黃家肉燥飯(橋頭) 地址：高雄市橋頭區橋南路106號 ●貳哥食堂 地址：高雄市鼓山區青海路145號 ●侯記鴨肉飯 地址：高雄市三民區自強一路201號 ●秀明豬心冬粉 地址：高雄市旗山區永平街41號

電話：07-6624625 ●湖東牛肉館 地址：高雄市湖內區中山路一段107號 ●弘記肉燥飯舖 地址：高雄市左營區立文路96號 ●阿香的廚房 地址：高雄市美濃區中山路二段635號 ●舊市羊肉 (岡山) 地址：高雄市岡山區河華路111號 ●良佳豬腳 地址：高雄市三民區陽明路229號

電話：07-3925533 ●廖記米糕 地址：高雄市橋頭區橋南路119號 ●賣塩順 地址：高雄市鼓山區青海路173號

電話：07-5530668 ●米院子油飯 地址：高雄市新興區南海街30號 ●小燉食室(新進) 地址：高雄市前鎮區廣西路226號

電話：0906-303309 ●泰元thaiyuan 地址：高雄市前金區成功一路333號 ●楊寶寶蒸餃 地址：高雄市楠梓區朝明路106號

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