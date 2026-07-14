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2026「必比登推介」完整餐廳名單、地址一次看！ 全台146家「13間新上榜」CP值口袋名單快收下

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
2026「必比登推介」完整餐廳名單、地址一次看。圖／取自© MICHELIN官網
2026「必比登推介」完整餐廳名單、地址一次看。圖／取自© MICHELIN官網

吃貨們快尖叫！一年一度、最接地氣的平民美食聖經—《臺灣米其林指南2026》必比登推介名單於今（14）日率先揭曉啦，《台灣米其林指南2026》星級餐廳入選名單則將於2026年7月21日正式發布，今年全台總共有146間高CP值店家獲得肯定，其中最受矚目的就是全新殺入榜單的13家黑馬新面孔。

廣受消費者喜愛的必比登推介，該獎項主要推薦提供「物有所值」美食體驗的店家，向來被視為觀察地方飲食文化與庶民美食的重要指標，表示消費者能以1000元以下的價位，品嚐到有水準的3道料理，以親民形象值得成為大家嚐鮮美食的朝聖名單。

今年台北共37家、台中23家、台南30家、高雄21家、新北18家、新竹縣10家、新竹市7家獲得必比登推薦，較上屆稍增多了2家名單。

此屆倍受矚目的新入選必比登推介，台北新進榜4家最多、新北與台南並列新進榜3家、新竹縣新進榜2家、台中新進榜1家。快來看看米其林2026必比登推介的完整美食名單，快把口袋清單再度更新，老饕們吃一波！

2026米其林指南 必比登推介名單】

【台北】（共37家，新進榜4家）

臺北新入選必比登推介的店家。圖／取自© MICHELIN官網
臺北新入選必比登推介的店家。圖／取自© MICHELIN官網

●青嬌（新進）
地址：台北市中正區幸福里濟南路二段9號1樓
電話：02-3322 6292

●開囍（新進）
地址：台北市信義區莊敬路441號
電話：02-2758 6866

●武田咖哩（新進）
地址：台北市松山區富錦里三民路146號
電話：02-2745 5225

●有有1969（新進）
地址：台北市中山區力行里遼寧街48號
電話：02-2776 0443

●雞家莊 (長春路)
地址：台北市中山區長春路55號

●鍾家原上海生煎包
地址：台北市士林區小東街38號
電話：02-88612713

●雲川水月
地址：台北市松山區富錦街120號
電話：02-25140356

●大橋頭老牌筒仔米糕 (延平北路)
地址：台北市大同區延平北路三段41號
電話：02-25944685

●鼎泰豐 (信義路)
地址：台北市大安區信義路二段194號

●杭州小籠湯包 (大安)
地址：台北市大安區杭州南路二段53之5號

●小酌之家
地址：台北市中山區吉林路420號

●雄記蔥抓餅
地址：台北市中正區羅斯福路四段108巷2號
電話：0932-948003

●黃記魯肉飯
地址：台北市中山區中山北路二段183巷28號
電話：02-25958396

●HUGH dessert dining
地址：台北市大同區重慶北路3段136巷56號
電話：02-25980223

●隱食家 (雙城街)
地址：台北市雙城街28巷8號

●人和園
地址：台北市中山區中山北路二段112號2樓

●老山東牛肉家常麵店
地址：台北市萬華區西寧南路70號B1之15室

●金賞軒
地址：台北市松山區敦化北路155巷111號

●小小樹食 (大安路)
地址：台北市大安區大安路一段116巷17號一捷運忠孝復興站

●賣麵炎仔
地址：台北市大同區安西街106號

●雙月食品 (青島東路)
地址：台北市中正區青島東路6-2號
電話：02-33938953

●胖塔可
地址：台北市大安區通安里文昌街181號一樓

●番紅花印度美饌
地址：台北市士林區天母東路38之6號
電話：02-28714842

●祥和蔬食 (中正)
地址：台北市中正區鎮江街1巷1號
電話：02-23570377

●心潮飯店
地址：台北市信義區忠孝東路五段68號2樓
電話：02 27239976

●軟食力
地址：台北市中山區民權東路二段135巷30弄21號
電話：02-25029543

●蘇來傳
地址：台北市萬華區和平西路三段176巷4號
電話：02-23026595

●松竹園
地址：台北市陽明山永公路546號

●Tableau by Craig Yang
地址：台北市大安區安和路一段78巷33號

●巷子龍家常菜
地址：台北市大安區四維路25號

●天下三絕
地址：台北市大安區仁愛路四段27巷3號
電話：02-27416299

●醉楓園小館
地址：台北市松山區八德路三段8巷5號
電話：02-25779528

●無名推車燒餅
地址：台北市中正區中華路二段315巷5弄
電話：無

●小王煮瓜
地址：台北市萬華區華西街17之4號
電話：02-23707118

●吾旺再季
地址：台北市中正區中華路二段313巷29號
電話：0930-406677

●一甲子餐飲
地址：台北市萬華區康定路79號
電話：02-23115241

●源芳刈包
地址：台北市萬華區華西街17-2號
電話：02-23810249

【新北】（共18家，新進榜3家）

新北新入選必比登推介的店家。圖／取自© MICHELIN官網
新北新入選必比登推介的店家。圖／取自© MICHELIN官網

●阿爸的客家菜（新進）
地址：新北市三峽區中山路118號
電話：02-26743714

●北鴨鴨肉羹（新進）
地址：新北市新店區光明街169號
電話：02-29104565

●碧潭橋頭鵝肉（新進）
地址：新店區北新路一段127號

●阿爸の芋圓
地址：新北市永和區保平路18巷1號
電話：02-29247461

●大碗公當歸羊肉
地址：新北市板橋區四維路112巷2號
電話：0976-476567

●店小二 (大同北路)
地址：新北市三重區大同北路27號
電話：02-29845567

●客家小館
地址：新北市永和區智光街22號
電話：02-31517777

●光興腿庫
地址：新北市三重區光興街223號
電話：02-29737085

●珍品餐飲坊
地址：新北市新莊區復興路一段97號
電話：02-29907599

●賴岡山羊肉
地址：新北市新店區中正路244-4號1樓
電話：0922-579320

●三姐妹農家樂
地址：新北市萬里區大坪23號
電話：0955-379527

●山東小館
地址：新北市新店區中央路133巷19號
電話：02-22193541

●上好雞肉
地址：新北市中和區民治街8巷1號

●宋朝
地址：新北市永和區復興街72號1樓
電話：02-89213697

●超人鱸魚
地址：新北市新店區北新路一段349號
電話：02-29124790

●蔡家牛肉麵
地址：新北市中和區秀朗路三段153巷16弄12號

●葉家藥燉排骨
地址：新北市板橋區中山路二段441號
電話：02-29620255

●永和佳香豆漿
地址：新北市永和區民治街57號
電話：02-29415515

【新竹縣】（共10家，新進榜2家）

新竹縣新入選必比登推介的店家。圖／取自© MICHELIN官網
新竹縣新入選必比登推介的店家。圖／取自© MICHELIN官網

●季風（新進）
地址：新竹縣竹北市成功一街20號
電話：0921-991 423

●一哥炊粉（新進）
地址：新竹縣芎林鄉福昌街621號
電話：03-592 5635

●ㄤ咕麵
地址：新竹縣關西鎮光復路35號
電話：03-5875541

●春嬌粄條
地址：新竹縣北埔鄉公園街16巷1號
電話：0965-609777

●鴻金食堂
地址：新竹縣竹東鎮柯湖路三段312號
電話：03-5718181

●晌午粄食
地址：新竹縣橫山鄉河堤大道8號
電話：0911-251643

●善菓堂
地址：新竹縣竹北市莊敬南路188號
電話：03-6675955

●首烏廚EAT
地址：新竹縣竹北市成功二街31號
電話：03-6688609

●唐草園
地址：新竹縣竹北市台科路113號
電話：03-6570068

●鄒記菜包 (中正路)
地址：新竹縣北埔鄉中正路49號
電話：03-5805835

【新竹市】（共7家）

●貓的堅持
地址：新竹市東區西大路63號
電話：0973-525376

●東門米粉攤
地址：新竹市東區大同路86號東門市場1116、1117攤號
電話：0908-569816

●菜園
地址：新竹市東區東大路一段136號
電話：03-5438898

●禾日香 (民族路)
地址：新竹市東區民族路163號
電話：03-5280276

●九添福牛肉麵館
地址：新竹市北區西大路436號1樓
電話：03-5277975

●弄味小廚
地址：新竹市香山區經國路三段92巷56號
電話：03-5388286

●原味鴨肉麵
地址：新竹市東區勝利路59號
電話：03-5234812

【台中】（共23家，新進榜1家）

台中新入選必比登推介的店家。圖／取自© MICHELIN官網
台中新入選必比登推介的店家。圖／取自© MICHELIN官網

●東沐。食在（新進）
地址：台中市北區英才路317號
電話：0976-509191

●阿坤麵
地址：台中市中區平等街142號
電話：0955-923877

●繡球
地址：台中市西區中興街102號
電話：0975-892139

●范記金之園 (中區)
地址：台中市中區成功路170號
電話：04-22207388

●鳳記鵝肉老店
地址：台中市沙鹿區屏西路170號

●富鼎旺
地址：台中市中區台灣大道一段560號
電話：04-22253188

●富狀元豬腳
地址：台中市西區美村路一段203號
電話：04-23013588

●富貴亭
地址：台中市中區三民路二段18巷31號
電話：04-2227-3001

●曙光居
地址: 臺中市西屯區大墩十八街104號
電話：0423292322

●可口牛肉麵
地址：台中市西屯區大墩路911號
電話：04-23299789

●好菜
地址：台中市西區模範街24巷1
電話：04-23052933

●功夫上海手工魚丸
地址：台中市西區中美街380號
電話：0932-618038

●老士官擀麵
地址：台中市清水區鎮南街81之12號

●裡小樓
地址：台中市西屯區西屯路二段293巷50號
電話：04-24525657

●羅家古早味 (南屯)
地址：台中市南屯區向上路三段65號
電話：04-23861557

●醉月樓
地址：台中市中區中山路20號
電話： 04-22271927

●夜間部爌肉飯
地址：台中市西區精誠路109號

●牛稼莊
地址：台中市東勢區新豐街7號

●上海未名麵點
地址：台中市中區市府路69號
電話：04-22250377

●彭城堂
地址：台中市太平區宜昌路377號
電話：04-23511122

●滬舍餘味 (南屯)
地址：台中市南屯區公益路二段537號
電話：04-22586111

●馨苑 (西區)
地址：台中市西區民生北路106號
電話：04-23029989

●台中肉員
地址：402台中市南區復興路三段529號
電話：04-22207138

【台南】（共30家，新進榜3家）

台南新入選必比登推介的店家。圖／取自© MICHELIN官網
台南新入選必比登推介的店家。圖／取自© MICHELIN官網

●咩灣裡羊肉店（新進）
地址：台南市南區興南街36號
電話：06-2960764

●詹記（新進）
地址：台南市東區東安路59號

●竹記冬菜鴨（新進）
地址：台南市中西區中山路47號
電話：06-2227872

●阿星鹹粥
地址：台南市中西區民族路三段289號

●阿文米粿
地址：台南市中西區保安路74號

●阿興虱目魚
地址：台南市中西區文賢路252號

●阿美飯店
地址：台南市中西區民權路二段98號

●田媽媽 長盈海味屋
地址：台南市北門區484號

●誠實鍋燒意麵
地址：台南市中西區西門路一段702巷12號

●大勇街無名鹹粥
地址：台南市中西區大勇街85號

●添厚
地址：台南市中西區新美街125巷3號
電話：06 2229109

●福泰飯桌第三代
地址:台南市中西區民族路二段219號

●好農家米糕
地址：台南市南區健康路二段66號

●西羅殿牛肉湯
地址：台南市北區公園南路98號

●黃家蝦捲
地址：台南市中西區西和路268號

●吃麵吧
地址：台南市中西區保安路159之1號

●開元紅燒土魠魚羹
地址：台南市北區開元路307號

●蓮霧腳羊肉湯
地址：台南市新化區中正路361號
電話：0937-789004

●落成米糕
地址：台南市中西區民族路二段241號

●無名羊肉湯
地址：台南市中西區府前路二段144號

●博仁堂
地址：台南市中西區西門路二段300巷27號

●三好一公道當歸鴨
地址：台南市中西區府前路一段2號

●尚好吃牛肉湯
地址：台南市北區北安路一段6號

●鮮蒸蝦仁肉圓
地址：台南市東區裕農路609號

●小公園擔仔麵
地址：台南市中西區西門路二段321號

●謝掌櫃
地址：台南市安平區運河路23巷5號

●葉家小卷米粉
地址：台南市中西區國華街二段142號

●葉桑生炒鴨肉焿
地址：台南市東區林森路二段216號
電話：06-2095895

●一味品
地址：台南市中西區國華街三段177號

●八寶彬圓仔惠 (國華街)
地址:台南市中西區國華街二段99號

【高雄】（共21家）

●白玉樓(新進)
地址：高雄市前鎮區中華五路789號6樓
電話：07-8418555

●永筵小館(新進)
地址：高雄市前金區成功一路528號
電話：0966-205757

●牛老大涮牛肉(自強二路)
地址：高雄市前金區自強二路18號

●北港蔡三代筒仔米糕(鹽埕)
地址：高雄市鹽埕區河西路167號

●菜粽李粽店
地址：高雄市苓雅區成功一路159號

●昭明海產家庭料理
地址：高雄市前金區自強一路53號

●正宗鴨肉飯
地址：高雄市左營區裕誠路245號

●春蘭割包
地址：高雄市新興區復興一路5號
電話：07-2017806

●前金肉燥飯
地址：高雄市前金區大同二路26號

●橋仔頭黃家肉燥飯(橋頭)
地址：高雄市橋頭區橋南路106號

●貳哥食堂
地址：高雄市鼓山區青海路145號

●侯記鴨肉飯
地址：高雄市三民區自強一路201號

●秀明豬心冬粉
地址：高雄市旗山區永平街41號
電話：07-6624625

●湖東牛肉館
地址：高雄市湖內區中山路一段107號

●弘記肉燥飯舖
地址：高雄市左營區立文路96號

●阿香的廚房
地址：高雄市美濃區中山路二段635號

●舊市羊肉 (岡山)
地址：高雄市岡山區河華路111號

●良佳豬腳
地址：高雄市三民區陽明路229號
電話：07-3925533

●廖記米糕
地址：高雄市橋頭區橋南路119號

●賣塩順
地址：高雄市鼓山區青海路173號
電話：07-5530668

●米院子油飯
地址：高雄市新興區南海街30號

●小燉食室(新進)
地址：高雄市前鎮區廣西路226號
電話：0906-303309

●泰元thaiyuan
地址：高雄市前金區成功一路333號

●楊寶寶蒸餃
地址：高雄市楠梓區朝明路106號

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