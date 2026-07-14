2026「必比登推介」完整餐廳名單、地址一次看！ 全台146家「13間新上榜」CP值口袋名單快收下
吃貨們快尖叫！一年一度、最接地氣的平民美食聖經—《臺灣米其林指南2026》必比登推介名單於今（14）日率先揭曉啦，《台灣米其林指南2026》星級餐廳入選名單則將於2026年7月21日正式發布，今年全台總共有146間高CP值店家獲得肯定，其中最受矚目的就是全新殺入榜單的13家黑馬新面孔。
廣受消費者喜愛的必比登推介，該獎項主要推薦提供「物有所值」美食體驗的店家，向來被視為觀察地方飲食文化與庶民美食的重要指標，表示消費者能以1000元以下的價位，品嚐到有水準的3道料理，以親民形象值得成為大家嚐鮮美食的朝聖名單。
今年台北共37家、台中23家、台南30家、高雄21家、新北18家、新竹縣10家、新竹市7家獲得必比登推薦，較上屆稍增多了2家名單。
此屆倍受矚目的新入選必比登推介，台北新進榜4家最多、新北與台南並列新進榜3家、新竹縣新進榜2家、台中新進榜1家。快來看看米其林2026必比登推介的完整美食名單，快把口袋清單再度更新，老饕們吃一波！
【2026米其林指南 必比登推介名單】
【台北】（共37家，新進榜4家）
●青嬌（新進） 地址：台北市中正區幸福里濟南路二段9號1樓
電話：02-3322 6292
●開囍（新進） 地址：台北市信義區莊敬路441號
電話：02-2758 6866
●武田咖哩（新進） 地址：台北市松山區富錦里三民路146號
電話：02-2745 5225
●有有1969（新進） 地址：台北市中山區力行里遼寧街48號
電話：02-2776 0443
●雞家莊 (長春路) 地址：台北市中山區長春路55號
●鍾家原上海生煎包 地址：台北市士林區小東街38號
電話：02-88612713
●雲川水月 地址：台北市松山區富錦街120號
電話：02-25140356
●大橋頭老牌筒仔米糕 (延平北路) 地址：台北市大同區延平北路三段41號
電話：02-25944685
●鼎泰豐 (信義路) 地址：台北市大安區信義路二段194號
●杭州小籠湯包 (大安) 地址：台北市大安區杭州南路二段53之5號
●小酌之家 地址：台北市中山區吉林路420號
●雄記蔥抓餅 地址：台北市中正區羅斯福路四段108巷2號
電話：0932-948003
●黃記魯肉飯 地址：台北市中山區中山北路二段183巷28號
電話：02-25958396
●HUGH dessert dining 地址：台北市大同區重慶北路3段136巷56號
電話：02-25980223
●隱食家 (雙城街) 地址：台北市雙城街28巷8號
●人和園 地址：台北市中山區中山北路二段112號2樓
●老山東牛肉家常麵店 地址：台北市萬華區西寧南路70號B1之15室
●金賞軒 地址：台北市松山區敦化北路155巷111號
●小小樹食 (大安路) 地址：台北市大安區大安路一段116巷17號一捷運忠孝復興站
●賣麵炎仔 地址：台北市大同區安西街106號
●雙月食品 (青島東路) 地址：台北市中正區青島東路6-2號
電話：02-33938953
●胖塔可 地址：台北市大安區通安里文昌街181號一樓
●番紅花印度美饌 地址：台北市士林區天母東路38之6號
電話：02-28714842
●祥和蔬食 (中正) 地址：台北市中正區鎮江街1巷1號
電話：02-23570377
●心潮飯店 地址：台北市信義區忠孝東路五段68號2樓
電話：02 27239976
●軟食力 地址：台北市中山區民權東路二段135巷30弄21號
電話：02-25029543
●蘇來傳 地址：台北市萬華區和平西路三段176巷4號
電話：02-23026595
●松竹園 地址：台北市陽明山永公路546號
●Tableau by Craig Yang 地址：台北市大安區安和路一段78巷33號
●巷子龍家常菜 地址：台北市大安區四維路25號
●天下三絕 地址：台北市大安區仁愛路四段27巷3號
電話：02-27416299
●醉楓園小館 地址：台北市松山區八德路三段8巷5號
電話：02-25779528
●無名推車燒餅 地址：台北市中正區中華路二段315巷5弄
電話：無
●小王煮瓜 地址：台北市萬華區華西街17之4號
電話：02-23707118
●吾旺再季 地址：台北市中正區中華路二段313巷29號
電話：0930-406677
●一甲子餐飲 地址：台北市萬華區康定路79號
電話：02-23115241
●源芳刈包 地址：台北市萬華區華西街17-2號
電話：02-23810249
【新北】（共18家，新進榜3家）
●阿爸的客家菜（新進） 地址：新北市三峽區中山路118號
電話：02-26743714
●北鴨鴨肉羹（新進） 地址：新北市新店區光明街169號
電話：02-29104565
●碧潭橋頭鵝肉（新進） 地址：新店區北新路一段127號
●阿爸の芋圓 地址：新北市永和區保平路18巷1號
電話：02-29247461
●大碗公當歸羊肉 地址：新北市板橋區四維路112巷2號
電話：0976-476567
●店小二 (大同北路) 地址：新北市三重區大同北路27號
電話：02-29845567
●客家小館 地址：新北市永和區智光街22號
電話：02-31517777
●光興腿庫 地址：新北市三重區光興街223號
電話：02-29737085
●珍品餐飲坊 地址：新北市新莊區復興路一段97號
電話：02-29907599
●賴岡山羊肉 地址：新北市新店區中正路244-4號1樓
電話：0922-579320
●三姐妹農家樂 地址：新北市萬里區大坪23號
電話：0955-379527
●山東小館 地址：新北市新店區中央路133巷19號
電話：02-22193541
●上好雞肉 地址：新北市中和區民治街8巷1號
●宋朝 地址：新北市永和區復興街72號1樓
電話：02-89213697
●超人鱸魚 地址：新北市新店區北新路一段349號
電話：02-29124790
●蔡家牛肉麵 地址：新北市中和區秀朗路三段153巷16弄12號
●葉家藥燉排骨 地址：新北市板橋區中山路二段441號
電話：02-29620255
●永和佳香豆漿 地址：新北市永和區民治街57號
電話：02-29415515
【新竹縣】（共10家，新進榜2家）
●季風（新進） 地址：新竹縣竹北市成功一街20號
電話：0921-991 423
●一哥炊粉（新進） 地址：新竹縣芎林鄉福昌街621號
電話：03-592 5635
●ㄤ咕麵 地址：新竹縣關西鎮光復路35號
電話：03-5875541
●春嬌粄條 地址：新竹縣北埔鄉公園街16巷1號
電話：0965-609777
●鴻金食堂 地址：新竹縣竹東鎮柯湖路三段312號
電話：03-5718181
●晌午粄食 地址：新竹縣橫山鄉河堤大道8號
電話：0911-251643
●善菓堂 地址：新竹縣竹北市莊敬南路188號
電話：03-6675955
●首烏廚EAT 地址：新竹縣竹北市成功二街31號
電話：03-6688609
●唐草園 地址：新竹縣竹北市台科路113號
電話：03-6570068
●鄒記菜包 (中正路) 地址：新竹縣北埔鄉中正路49號
電話：03-5805835
【新竹市】（共7家）
●貓的堅持 地址：新竹市東區西大路63號
電話：0973-525376
●東門米粉攤 地址：新竹市東區大同路86號東門市場1116、1117攤號
電話：0908-569816
●菜園 地址：新竹市東區東大路一段136號
電話：03-5438898
●禾日香 (民族路) 地址：新竹市東區民族路163號
電話：03-5280276
●九添福牛肉麵館 地址：新竹市北區西大路436號1樓
電話：03-5277975
●弄味小廚 地址：新竹市香山區經國路三段92巷56號
電話：03-5388286
●原味鴨肉麵 地址：新竹市東區勝利路59號
電話：03-5234812
【台中】（共23家，新進榜1家）
●東沐。食在（新進） 地址：台中市北區英才路317號
電話：0976-509191
●阿坤麵 地址：台中市中區平等街142號
電話：0955-923877
●繡球 地址：台中市西區中興街102號
電話：0975-892139
●范記金之園 (中區) 地址：台中市中區成功路170號
電話：04-22207388
●鳳記鵝肉老店 地址：台中市沙鹿區屏西路170號
●富鼎旺 地址：台中市中區台灣大道一段560號
電話：04-22253188
●富狀元豬腳 地址：台中市西區美村路一段203號
電話：04-23013588
●富貴亭 地址：台中市中區三民路二段18巷31號
電話：04-2227-3001
●曙光居 地址: 臺中市西屯區大墩十八街104號
電話：0423292322
●可口牛肉麵 地址：台中市西屯區大墩路911號
電話：04-23299789
●好菜 地址：台中市西區模範街24巷1
電話：04-23052933
●功夫上海手工魚丸 地址：台中市西區中美街380號
電話：0932-618038
●老士官擀麵 地址：台中市清水區鎮南街81之12號
●裡小樓 地址：台中市西屯區西屯路二段293巷50號
電話：04-24525657
●羅家古早味 (南屯) 地址：台中市南屯區向上路三段65號
電話：04-23861557
●醉月樓 地址：台中市中區中山路20號
電話： 04-22271927
●夜間部爌肉飯 地址：台中市西區精誠路109號
●牛稼莊 地址：台中市東勢區新豐街7號
●上海未名麵點 地址：台中市中區市府路69號
電話：04-22250377
●彭城堂 地址：台中市太平區宜昌路377號
電話：04-23511122
●滬舍餘味 (南屯) 地址：台中市南屯區公益路二段537號
電話：04-22586111
●馨苑 (西區) 地址：台中市西區民生北路106號
電話：04-23029989
●台中肉員 地址：402台中市南區復興路三段529號
電話：04-22207138
【台南】（共30家，新進榜3家）
●咩灣裡羊肉店（新進） 地址：台南市南區興南街36號
電話：06-2960764
●詹記（新進） 地址：台南市東區東安路59號
●竹記冬菜鴨（新進） 地址：台南市中西區中山路47號
電話：06-2227872
●阿星鹹粥 地址：台南市中西區民族路三段289號
●阿文米粿 地址：台南市中西區保安路74號
●阿興虱目魚 地址：台南市中西區文賢路252號
●阿美飯店 地址：台南市中西區民權路二段98號
●田媽媽 長盈海味屋 地址：台南市北門區484號
●誠實鍋燒意麵 地址：台南市中西區西門路一段702巷12號
●大勇街無名鹹粥 地址：台南市中西區大勇街85號
●添厚 地址：台南市中西區新美街125巷3號
電話：06 2229109
●福泰飯桌第三代 地址:台南市中西區民族路二段219號
●好農家米糕 地址：台南市南區健康路二段66號
●西羅殿牛肉湯 地址：台南市北區公園南路98號
●黃家蝦捲 地址：台南市中西區西和路268號
●吃麵吧 地址：台南市中西區保安路159之1號
●開元紅燒土魠魚羹 地址：台南市北區開元路307號
●蓮霧腳羊肉湯 地址：台南市新化區中正路361號電話：0937-789004
●落成米糕 地址：台南市中西區民族路二段241號
●無名羊肉湯 地址：台南市中西區府前路二段144號
●博仁堂 地址：台南市中西區西門路二段300巷27號
●三好一公道當歸鴨 地址：台南市中西區府前路一段2號
●尚好吃牛肉湯 地址：台南市北區北安路一段6號
●鮮蒸蝦仁肉圓 地址：台南市東區裕農路609號
●小公園擔仔麵 地址：台南市中西區西門路二段321號
●謝掌櫃 地址：台南市安平區運河路23巷5號
●葉家小卷米粉 地址：台南市中西區國華街二段142號
●葉桑生炒鴨肉焿 地址：台南市東區林森路二段216號
電話：06-2095895
●一味品 地址：台南市中西區國華街三段177號
●八寶彬圓仔惠 (國華街) 地址:台南市中西區國華街二段99號
【高雄】（共21家）
●白玉樓(新進) 地址：高雄市前鎮區中華五路789號6樓
電話：07-8418555
●永筵小館(新進) 地址：高雄市前金區成功一路528號
電話：0966-205757
●牛老大涮牛肉(自強二路) 地址：高雄市前金區自強二路18號
●北港蔡三代筒仔米糕(鹽埕) 地址：高雄市鹽埕區河西路167號
●菜粽李粽店 地址：高雄市苓雅區成功一路159號
●昭明海產家庭料理 地址：高雄市前金區自強一路53號
●正宗鴨肉飯 地址：高雄市左營區裕誠路245號
●春蘭割包 地址：高雄市新興區復興一路5號
電話：07-2017806
●前金肉燥飯 地址：高雄市前金區大同二路26號
●橋仔頭黃家肉燥飯(橋頭) 地址：高雄市橋頭區橋南路106號
●貳哥食堂 地址：高雄市鼓山區青海路145號
●侯記鴨肉飯 地址：高雄市三民區自強一路201號
●秀明豬心冬粉 地址：高雄市旗山區永平街41號
電話：07-6624625
●湖東牛肉館 地址：高雄市湖內區中山路一段107號
●弘記肉燥飯舖 地址：高雄市左營區立文路96號
●阿香的廚房 地址：高雄市美濃區中山路二段635號
●舊市羊肉 (岡山) 地址：高雄市岡山區河華路111號
●良佳豬腳 地址：高雄市三民區陽明路229號
電話：07-3925533
●廖記米糕 地址：高雄市橋頭區橋南路119號
●賣塩順 地址：高雄市鼓山區青海路173號
電話：07-5530668
●米院子油飯 地址：高雄市新興區南海街30號
●小燉食室(新進) 地址：高雄市前鎮區廣西路226號
電話：0906-303309
●泰元thaiyuan 地址：高雄市前金區成功一路333號
●楊寶寶蒸餃 地址：高雄市楠梓區朝明路106號
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