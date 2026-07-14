糖朝「港點吃到飽」來了！週年慶限時16天「逾40道佳餚放題」729元開吃 網曝「最強攻略」吃回本

盛夏來臨，日本人流傳已久的「土用丑日食鰻」飲食文化也緊隨登場。每逢夏季土用期間，日本人習慣享用富含營養的鰻魚補充體力、迎戰酷暑，也象徵祈求健康平安。看準這股夏季旬味商機，台北兩大日系飯店同步推出限定鰻魚料理，從精緻會席到經典蒲燒鰻魚飯一次到位。

2026-07-14 13:36