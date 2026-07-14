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糖朝「港點吃到飽」來了！週年慶限時16天「逾40道佳餚放題」729元開吃 網曝「最強攻略」吃回本
糖朝「港點吃到飽」來了！港點粵菜名店「糖朝」週年慶祭好康，首度推出「港點吃到飽」，多款蒸炸點、主食與糖水等超過40道精選佳餚任你吃，一次滿足港點控的無底胃。
號外號外！「糖朝」為感謝顧客一路來的支持，首次推出「港點吃到飽」回饋活動，將於7/16至7/31期間不分平假日，在台北高島屋店熱鬧登場。成人每位$729+10%，6歲(含)未滿12歲享成人價半價、3歲(含)未滿6歲酌收清潔費$150、3歲以下兒童免費。
吃到飽菜單集結主食、時蔬例湯、逾10款蒸點、9道煎炸烤點與甜點、糖水及飲品等，超過40種選擇不限量供應，鮮蝦腸粉、魚翅餃、鮮蝦腐皮捲、流沙包、楊枝甘露、葡式蛋塔等經典港味都吃得到。以單點一桌隨便都破千元來看，值得喜愛港點吃到飽的你來開箱。
糖朝台北高島屋店「港點吃到飽」用餐時間100分鐘，目前查看線上訂位已額滿，相關訂位資訊建議可致電詢問。
此外，更有貼心網友直接分享，以吃回本+吃高價值食材為核心的「糖朝吃到飽100分鐘最划算攻略」，兩人同行依照攻略吃下來相當於能吃到約2.8倍價值的餐點，提供給饕客們參考。
糖朝 台北高島屋店
吃到飽活動期間：2026/7/16～2026/7/31
地址：台北市士林區忠誠路二段55號12F
電話：02-2833-0598
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