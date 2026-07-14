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「蘇杭吃到飽」暑假回歸！板橋、新店裕隆城雙店開跑，50道江浙料理無限吃、6人同行1人免費

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／取自蘇杭餐廳-江浙料理官網
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暑假聚餐旺季到來，台北老字號江浙菜品牌「蘇杭」宣布吃到飽活動正式回歸。今年除了「蘇杭365上海餐酒館」新店裕隆城店再次推出吃到飽方案外，2025年開幕的蘇杭板橋店也首度加入活動，自7月15日至8月31日祭出暑假限定優惠，每人1,180元即可無限享用50道現點現做江浙料理，其中板橋店更加碼推出「六人同行、一人免費」周年慶活動，平均每人最低約983元（另加10%服務費），成為今夏聚餐新話題。

圖／取自蘇杭餐廳-江浙料理官網
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板橋、新店裕隆城雙店同步開吃　50道經典上海菜無限續點

今年蘇杭吃到飽由兩家門市共同推出，其中新店裕隆城的「蘇杭365上海餐酒館」延續去年好評再次回歸；板橋店則適逢周年慶首度加入優惠陣容，讓新北民眾多了一個聚餐新選擇。

圖／取自蘇杭餐廳-江浙料理官網
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吃到飽菜色橫跨冷盤、海鮮、肉品、蔬菜、點心、麵飯及湯品，共50道經典江浙料理無限續點，包括招牌東坡肉、糖醋排骨、宮保牛肉、左宗棠雞、川味水煮魚片、鮮蝦粉絲煲、蟹黃豆腐、寧波老燒蛋等熱銷料理，以及上海小籠湯包、蝦仁燒賣、翡翠蒸餃、蔥油餅、黑金流沙包等人氣點心，採現點現做方式供應。

圖／取自蘇杭餐廳-江浙料理官網
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圖／取自蘇杭餐廳-江浙料理官網
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板橋店周年慶限定　六人同行一人免費、加贈杭州老鴨煲

其中板橋店此次配合周年慶推出限定優惠，只要六人同行即可享一人免費，相當於平均每人最低約983元，再加收10%服務費即可大啖江浙料理。

此外，每桌還加贈蘇杭經典名湯「杭州老鴨煲」，這道湯品平時多出現在高價桌菜宴席，以慢火熬煮出濃郁湯頭，是不少饕客指定必點的招牌料理，此次直接列入活動贈送內容，也成為周年慶最大亮點。

圖／取自蘇杭餐廳-江浙料理官網
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圖／取自蘇杭餐廳-江浙料理官網
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暑假聚餐新選擇　活動限平日晚餐、建議提前訂位

本次優惠活動自7月15日至8月31日限時登場，供應時段為每週一至週五晚餐，採預約制，每人餐費1,180元，另加10%服務費，100公分以下兒童免費，100至130公分兒童酌收300元。

圖／取自蘇杭餐廳-江浙料理官網
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圖／取自蘇杭餐廳-江浙料理官網
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無論是想前往新店裕隆城品嚐吃到飽，或是到板橋黃石市場旁享受周年慶限定優惠，今年蘇杭雙店同步推出江浙料理吃到飽，不僅能一次品嚐50道經典上海菜，更有板橋店六人同行一人免費與贈送杭州老鴨煲等限定好康，預料暑假期間將吸引不少家庭及朋友聚餐訂位。

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