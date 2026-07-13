終於開放內用了！香雞城「現拿現吃」最對味 加碼「重口味神醬」回歸 內用限定自由加

香雞城「現拿現吃」！回憶中的好滋味「香雞城」西門店開放內用區，還有一款明星商品同步回歸，讓你能在拿到手扒雞後的第一時間開吃。

圖／香雞城粉專

全台第一家手扒雞創始品牌「香雞城」西門店原以純外帶模式為主，經過粉絲許願後，店家也認為「手扒雞不能只有現點現做，還必須要現吃才能吃到最美味的狀態」，更在隔壁店面剛好空出來的機緣巧合下，迎來內用空間並即日起開放使用。

圖／香雞城粉專

圖／香雞城粉專

店家笑稱「西門店是有史以來最小的香雞城」，但同時也是「五臟俱全的香雞城」。而除了開放內用區外，旗艦店時期推出的「麻辣醬」同步回歸，置於內用區可自行取用（內用限定），愛吃辣、吃雞的朋友可以衝一波，加好加滿。

香雞城 西門店

地址：台北市萬華區漢口街二段54-33號

營業時間：12:00-21:00

粉絲專頁：https://www.facebook.com/chickenhouse1984

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」