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終於開放內用了！香雞城「現拿現吃」最對味 加碼「重口味神醬」回歸 內用限定自由加
香雞城「現拿現吃」！回憶中的好滋味「香雞城」西門店開放內用區，還有一款明星商品同步回歸，讓你能在拿到手扒雞後的第一時間開吃。
全台第一家手扒雞創始品牌「香雞城」西門店原以純外帶模式為主，經過粉絲許願後，店家也認為「手扒雞不能只有現點現做，還必須要現吃才能吃到最美味的狀態」，更在隔壁店面剛好空出來的機緣巧合下，迎來內用空間並即日起開放使用。
店家笑稱「西門店是有史以來最小的香雞城」，但同時也是「五臟俱全的香雞城」。而除了開放內用區外，旗艦店時期推出的「麻辣醬」同步回歸，置於內用區可自行取用（內用限定），愛吃辣、吃雞的朋友可以衝一波，加好加滿。
香雞城 西門店
地址：台北市萬華區漢口街二段54-33號
營業時間：12:00-21:00
粉絲專頁：https://www.facebook.com/chickenhouse1984
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