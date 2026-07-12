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炸雞＆生啤吃到飽！週末炸雞俱樂部「899元爽嗑台式炸雞」到月底 不只吃爆炸雞 還有「這款隱藏版招牌」必點

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／週末炸雞俱樂部提供
圖／週末炸雞俱樂部提供

炸雞＆生啤吃到飽！台北炸雞名店「週末炸雞俱樂部」限店推出吃到飽活動，多種口味炸雞任你吃，直接把韓國人紓壓大法「雞啤（炸雞+啤酒）」升級，體驗放縱版飲食饗宴。

圖／週末炸雞俱樂部提供
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「週末炸雞俱樂部」結合台式炸雞、熱炒與調酒，打造台灣特色炸雞餐廳。即日起至7月底，週末炸雞俱樂部信義店特別推出「炸雞＆生啤吃到飽」，炸雞不限口味統統任你點，生啤同樣喝到飽，每人899元，用餐時間90分鐘。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／週末炸雞俱樂部提供
圖／週末炸雞俱樂部提供

圖／週末炸雞俱樂部提供
圖／週末炸雞俱樂部提供

需注意的是，活動限內用，建議提前訂位並備註參與吃到飽活動。

週末炸雞俱樂部信義店鄰近臨江街夜市，在Google有超過2,000則評論、總分4.3顆星，除了炸雞外，不少網友也推薦「蛤蜊炒麵 」，如有前往探店也可嘗試一番。

圖／週末炸雞俱樂部提供
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圖／週末炸雞俱樂部提供
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週末炸雞俱樂部 炸雞＆生啤吃到飽

活動日期：即日起至7月底

活動門市：週末炸雞俱樂部 信義店（台北市信義區基隆路二段74號）

注意事項：僅限內用，同桌顧客需全員參加本活動；建議提前訂位，並備註參加活動

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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吃到飽 炸雞 通化夜市 熱炒

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