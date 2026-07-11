涼麵冰棒超獵奇！ 全家開賣「白醋涼麵雪糕」超狂內餡流洩美乃滋、70年「崇文嘉義涼麵」首度插旗台中

超商最新冰品口味超獵奇！ 全家便利商店攜手嘉義70年老字號「崇文錦魯麵」二代店，以及百萬網紅千千的自創品牌「水水灶咖」，大膽推出超狂的「白醋涼麵風味雪糕」；老字號「崇文嘉義涼麵」也正式宣布首度跨出外縣市，全新二代店「台中美村店」即將插旗台中西區！

圖／水水灶咖提供

全家推超獵奇新冰！白醋涼麵化身雪糕 鹹甜美乃滋快來挑戰

全家便利商店這次攜手百萬網紅千千的自創品牌「水水灶咖」，以及嘉義飄香70年的老字號「崇文錦魯麵」（崇文嘉義涼麵），大膽將在地特色「美乃滋涼麵」打造成話題新冰——白醋涼麵風味雪糕，單支售價 49 元。

圖／水水灶咖提供

雪糕外層高度復刻涼麵的靈魂麻醬，一入口滿是濃郁的花生與芝麻香氣；最驚豔的是咬到中段，嘉義人俗稱「白醋」的特製美乃滋內餡會瞬間湧出，微酸微甜的滑順口與鹹甜尾韻在社群平台上引爆開箱潮。

70年老字號「崇文嘉義涼麵」首度跨縣市插旗台中美村

老饕們也有口福了！總是大排長龍的「崇文嘉義涼麵」正式宣布跨出外縣市，全新二代店落腳台中西區美村路一段。

崇文嘉義涼麵。圖／翻攝threads@chong_wen_noodles

這家傳承70年的正宗南台灣消暑美食，以特製寬扁麵條牢牢鎖住濃郁麻醬與經典白醋。全新的崇文嘉義涼麵台中美村店已開始試營運，預計於7月中下旬正式開幕，營業時間為 11:00 至 20:00，每日14:00至15:30為中場休息，文青風的新店面勢必在台中美村路掀起一波全新的排隊打卡熱潮！

全家崇文嘉義涼麵 白醋涼麵風味雪糕

．開賣：全台全家獨家販售

．售價：49元

崇文嘉義涼麵｜台中美村店 試營運

．門市地址：台中市西區美村路一段152號

．營業時間：11:00－14:00、15:30－20:00 (各時段售完為止)

．支付方式：現金／LINE Pay

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