周末爽吃帝王蟹、龍蝦！台北五星飯店Buffet「夏日限定新菜」、暑假平日低消滿額「12歲以下兒童免費招待」

老饕們尖叫聲！被譽為全台最頂級奢華Buffet之一的台北文華東方酒店「文華Café」換新菜單了，暑假限時2個月再砸「兒童免費」超殺好康！

平日午間饗吃吧！1,580元起獨享法式浪漫與爆汁和牛

文華Cafe'「平日午間饗．吃．吧」推出全新季節主餐。圖／台北文華東方酒店提供

周一至周四先用美饌犒賞自己！「平日午間饗．吃．吧」每位1,580元+10%起，新菜主打表皮酥香的「嫩煎宜蘭豪野鴨胸佐覆盆莓紅酒醬」，以及爆汁香濃的「炙烤屏東黑豚菲力佐柑橘醬汁」。若想極致奢華，必點「爐烤日本A3和牛紐約客＋X.O.醬波士頓龍蝦」雙拼（每位2,280元+10%），現場還附精緻的水耕蔬菜沙拉吧與冷肉盤，吃得精緻又健康。

平日午間饗．吃．吧的活力健康沙拉吧超吸睛。圖／台北文華東方酒店提供

周末午間鮮吃吧！帝王蟹、松葉蟹、龍蝦無限暢吃

到了周末，直接開啟「暴食模式」！周五至周日的「週末午間鮮．吃．吧」每位2,680元+10%起，海鮮餐檯直接化身極品水族箱，帝王蟹、松葉蟹、龍蝦都能無限暢吃！

週末午間鮮．吃．吧的海鮮餐檯。圖／台北文華東方酒店提供

周末限定主餐同樣亮眼，包含酸香清爽的「嫩煎雞腿捲佐百香果奶油醬汁」、繞著清澈海洋香氣的「香煎莫瑞鱈佐香柚蛤蜊醬汁」，以及頂級「爐烤日本F1和牛菲力佐勃根地紅酒醬」（每位3,380元+10%），爐烤封存澎湃肉汁，滿足感直接破表。

週末午間鮮．吃．吧推出全新季節主餐。圖／台北文華東方酒店提供

最棒的是，暑假饗宴推出即日起至8月31日，只要兩位成人於周一至周四享用「平日午間饗．吃．吧」（成人低消1,580元起），即可免費招待一位12歲以下兒童享用專屬主餐「拿破崙義大利麵」乙份。快帶上全家人來場兼具奢華親子美食派對！

成人消費1580元起，「平日午間饗．吃．吧」，即免費招待乙份兒童主餐。圖／台北文華東方酒店提供

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」