三麗鷗粉絲衝了！點點心推「11款超萌港點」合體Hello Kitty、酷企鵝、布丁狗，限定周邊卡包隨機抽

人氣港點點點心攜手國際巨星「三麗鷗家族」展開全新聯名，由 Hello Kitty 領軍布丁狗、酷企鵝換上打工制服，進駐全台門市，現場除了有超殺底片的沉浸式主題裝潢，更首創「可以吃的美味盲盒」！

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●美味暴擊！三麗鷗限定餐點

巨型流沙盲盒（168元）： 當家招牌「豬仔流沙包」華麗升級，特別採用北海道鮮乳製作外蓋。掀開外蓋後，會隨機獲得「Hello Kitty 蘋果奶皇包」、「布丁狗焦糖卡士達包」或「酷企鵝蜜汁叉燒包」，充滿開箱驚喜！

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人氣明星特調與點心：

Hello Kitty：酥脆的「蘋果派西多士」（158元）與酸甜「蘋果多多飲」（188元）。

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布丁狗：會大爆漿的「卡士達菠蘿包」（138元/2個）與清爽「柚香氣泡飲」（188元）。

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酷企鵝：鹹香過癮的「港式撈丁」（218元）與喝得到果粒的「藍莓氣泡飲」（188元）。

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(註：點購限定飲品即附贈造型杯，可帶回家重複使用！)

●鐵粉瘋搶！聯名限量周邊與滿額禮

滿額免費送（7/13 - 9/13）： 只要點購任一聯名餐點，單筆消費滿 500 元即贈「點點心 X 三麗鷗盲抽卡包」一份（共 4 款隨機贈送，可累贈）。

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實用加價購包含追劇神器「MagSafe 磁吸氣囊支架」（548元/個），以及通勤族必備的「電繡皮革卡套」（268元/個）。第一波布丁狗與酷企鵝款將於 7 月 17 日限量開賣，Hello Kitty 款及環保杯則鎖定第二波登場。

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●網美朝聖指南！全台 8 大打卡主題店

活動期間：2026/07/13 - 2026/09/13

全台門市皆佈滿三麗鷗明星的身影，其中8 間重點門市更額外加碼設置「大型打卡區」： 微風信義店、新店裕隆城店、中和環球店、桃園台茂店、中壢大江店、台中 LaLaport 店、台南三井店、高雄夢時代店。

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