中秋月餅品牌大戰開跑！「法朋」蛋黃酥秒殺完售，「不二糕餅」還有機會

2026中秋月餅市場正式開戰，人氣甜點品牌陸續公布中秋禮盒預購資訊。其中，法朋烘焙甜點坊7月8日中午12點開放官網預購後，再度掀起搶購熱潮，經典蛋黃酥禮盒及欣葉聯名雙饗禮盒等蛋黃酥系列短時間內全數售罄，是否加開販售仍須以官方公告為準，也讓今年中秋月餅品牌大戰提前進入白熱化。

圖／法朋提供

圖／法朋提供

法朋蛋黃酥系列中秋禮盒全數完售 抹茶聯名禮盒仍可預購

除了蛋黃酥系列秒殺，法朋今年同步推出法式鳳梨酥、經典鐵盒餅乾、蜂蜜燒餅及璞韻法蘊等中秋禮盒，其中最受矚目的莫過於首度攜手辻利茶舗推出聯名系列。目前「茶月匠心聯名禮盒」售價1,580元仍開放預購，內容包含濃抹茶紅豆麻糬月餅、宇治抹茶脆心蝴蝶酥、檸檬脆心蝴蝶酥、抹茶柚子夏威夷豆塔及經典蔓越莓夏威夷豆塔等人氣甜點；另有620元的抹茶、檸檬脆心蝴蝶酥禮盒，以及680元的茶香藏韻聯名禮盒可供選購，成為今年中秋送禮的新選擇。

圖／法朋提供

圖／法朋提供

圖／法朋提供

法朋表示，中秋禮盒全面採官網限量販售，不提供電話及門市預訂，蛋黃酥預計8月17日起開放取貨，並提供門市自取及部分宅配服務，但因餅皮較為酥脆，仍建議以門市取貨為主。

不二糕餅接力開賣 人氣蛋黃酥搶購時程曝光

而台中人氣名店不二糕餅，則宣布將於7月27日、28日及30日上午10點分三梯次開放個人預購，採官網限量受理、每日額滿即截止，真的是手速要快！

每年都引發排隊熱潮的陳耀訓蛋黃酥，今年因門市及廚房整修，自5月底暫停營業，預計7月中旬恢復營運，外界預估蛋黃酥預購最快將於7月下旬至7月底公布，不過實際是否預購與開賣以官方公布為主。

隨著各大名店陸續公布中秋禮盒資訊，今年想搶到人氣蛋黃酥，恐怕還是得提前鎖定開賣時間、拚手速了，趕快揪團一起搶搶看吧！

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」