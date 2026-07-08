說好的7月回歸一場空！ 萬華老店「亞東甜不辣」默默歇業 一甲子好味道恐成絕響
萬華人崩潰！ 艋舺60年排隊名店「亞東甜不辣」，自今年4月起悄悄拉下鐵門後，原先地方社團紛紛盛傳「只是內部整修、7月就會強勢回歸」，怎料近日被發現這家飄香超過60年的傳奇老店，已在經濟部商業登記正式辦理歇業，回歸承諾終成一場空！
創立於1965年的「亞東甜不辣」，生根於萬華艋舺青山宮周邊，一甲子「靈魂甜不辣」除了甜不辣、油豆腐、米血糕，吸飽了濃郁的高湯精華，店家特製的「獨門褐色沾醬」鹹甜交織，更是吃貨必嚐。不僅台北人從小吃到大的台式下午茶首選，更是外地觀光客指名必訪的神級萬華小吃。
亞東甜不辣早在今年4月份連日未開時，就曾引發萬華在地社團「我是萬華人」的熱烈討論，當時一度傳出「老闆沒換、7月重新開業」的喜訊，Google地圖上也僅顯示暫停營業。
如今已到7月，據《ETtoday新聞雲》報導，翻查經濟部商業歇業登記清冊，發現亞東甜不辣在6月25日已辦理歇業登記，實際走訪店家至今仍大門深鎖、電話斷線，詢問附近商家也不清楚狀況，復業期待恐將落空，一甲子的好味道也將成絕響。
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