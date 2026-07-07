0050股民領「燒肉股利」！高CP值連鎖「牛排吃到飽」秀持股送燒肉 暑假「買大送小」、暢吃搖搖炸物 好康1次收

0050股民爽嗑燒肉！高CP值吃到飽「牛室炙燒牛排」搭上牛市熱潮，新推出「燒肉股利」邀請眾多第四法人一同共襄盛舉；同時，還有暑假「買大送小」與自助吧新品等好消息，吸引喜愛牛排和吃到飽的你來朝聖。

圖／牛室炙燒牛排粉專

有0050免費送「金牌燒肉」

圖／牛室炙燒牛排粉專

把握牛市吃牛室！即日起至8/31之平日至牛室炙燒牛排消費排餐，只要持有元大台灣50(0050)股票並向服務人員出示持股畫面，即贈牛室特製「金牌燒肉(甘口)」一份或「特調極品紅茶/奶茶」。

需注意的是，需於點餐前或點餐時主動出示，每人每次至店限兌換乙次，不與與其他優惠併用；限內用，且需搭配排餐消費。更多活動詳情依店家公告為準。

暑期優惠「買大送小」

圖／牛室炙燒牛排粉專

即日起至7/31不分平假日，一位大人帶一位小朋友至牛室炙燒牛排用餐，小朋友享「自助吧免費」，需出示證件。小朋友定義為身高130cm以下，而131cm以上享用自助吧也僅需199元。假日需提前訂位，並告知參與買大送小活動。

穿制服用餐打卡送飲品

即日起至8/31，只要穿著學生制服至牛室炙燒牛排消費並拍照打卡，即贈「百元飲品」任選乙杯，兩位著制服及打卡即贈兩杯以此類推。學生制服可供辨識即可，依現場人員評斷為準。

圖／牛室炙燒牛排粉專

牛室炙燒牛排以豐富自助吧受到消費者青睞，現在更新增「搖搖炸物區」，能將薯條、雞塊等可口炸物搭配起司、椒鹽、孜然等共8種好味搖搖粉一同享用，不僅好吃還好玩。

圖／牛室炙燒牛排粉專

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