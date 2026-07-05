兩餐「講笑話送肉盤」！連續19天、4門市同步開跑 填問卷「免費升級鴛鴦鍋」好評延長至月底

E人福音來了！你知道國際冷笑話日嗎？連續19天，至兩餐門市「講笑話」即贈一盤肉，299元爽嗑韓國年糕火鍋吃到飽與美味自助吧。

兩餐西門店。圖／兩餐官網

7/24國際冷笑話日是由台灣發起的新興節日，「兩餐」跟上話題特別推出「講笑話送肉片」的趣味活動響應，7/13至7/31，至活動門市用餐並在點餐時和店員講一則笑話，每桌即贈一盤肉片，適用門市包含西門、信義、中壢、新竹店等。每桌最多贈送肉片乙盤，可選擇牛肉或豬肉。

此外，先前填問卷「免費升級鴛鴦鍋」好評延長至7/31，只要完成問卷調查即享免費升級，西門、信義、中壢、新竹門市參與活動，吃飽再填問卷也適用。需注意的是，每日免費升級數量有限，實際供應狀況請依門市現場為主。

圖／兩餐韓國年糕火鍋吃到飽粉專

圖／兩餐官網

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