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千元有找吃龍蝦牛小排！ 晶華線上旅展開跑「餐券下殺52折」 栢麗廳買10送1、住宿券3000元爽住全台

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／台北晶華提供
圖／台北晶華提供

2026年台北國際夏季旅展即將於7月17日在台北世貿盛大登場，等不及實體展熱烈開打的民眾有福了，五星級頂級飯店巨頭「晶華國際酒店集團」搶先於今(3)日引爆第一波線上旅展，集結了館內外超過20項的超殺美饌、舒壓SPA以及重磅回歸的聯合住宿券，折扣甚至一路下殺到52折，「環遊晶華 集團聯合住宿券」也將於7月6日接力開賣，快把高CP值優惠票券一次囤起來！

<a href='/search/tagging/1013/栢麗廳' rel='栢麗廳' data-rel='/1013/125207' class='tag'><strong>栢麗廳</strong></a>推出早餐、午餐、下午茶及假日晚餐優惠券。圖／台北晶華提供
栢麗廳推出早餐、午餐、下午茶及假日晚餐優惠券。圖／台北晶華提供

．超殺52折！海陸雙饗每人千元有找

最震撼焦點莫過於義饗食堂所祭出的「海陸義大利麵雙人午餐券」，被譽為本次旅展「瘋搶級」的夢幻逸品，僅需1,899元就能一口氣品嚐到雙人份的肥美龍蝦與鮮嫩美國牛小排。換算下來每人花費千元不到，絕對是情侶約會、閨蜜聚餐的NO.1首選。

．Buffet控尖叫！兩大指標吃到飽買10送1

台北晶華酒店「栢麗廳」與英迪格酒店內的「泰市場」，也大方釋出極具誠意的餐券組合。

「栢麗廳」： 早餐、午餐、下午茶及假日晚餐一應俱全，最低享有71折起，其中最受歡迎的平日午餐與下午茶單人套票，更祭出「買10送1」的團購神級好康，平日早餐單人套票（5張一組），只要2,900元（約6折）。

台北晶華酒店首度推出栢麗廳平日下午茶單人套票10張組，特價8,800元、享68折優惠，成為本次618檔期折扣最高商品。圖／台北晶華提供
台北晶華酒店首度推出栢麗廳平日下午茶單人套票10張組，特價8,800元、享68折優惠，成為本次618檔期折扣最高商品。圖／台北晶華提供

「泰市場」： 同步推出平日午餐雙人與四人優惠券，直接鎖定平日下午茶單人套票（10張），激省價8,800元，等同直接68折超殺折扣，生魚片與雪蟹直接吃到爽！

泰市場推出平日晚餐單人套票10張組，特價12,800元、享74折優惠。圖／台北晶華提供
泰市場推出平日晚餐單人套票10張組，特價12,800元、享74折優惠。圖／台北晶華提供

．和牛、烤鴨大集結！異國頂級美饌齊發

除了排隊Buffet，晶華旗下各大主題餐廳同樣精采：

-頂級鍋物： 三燔本家與三燔北投推出「日本A5和牛壽喜燒共鍋放題優惠券」，特價3,899元（約59折），滿足舌尖對頂級油花的極致渴望。

三燔本家。圖／台北晶華提供
三燔本家。圖／台北晶華提供

-中式經典： 故宮晶華大推平日晚餐「雙人龍蝦宴／御皇鴨宴優惠券」（特價1,999元）；北投泉源閣則端出經典的「總舖師烤鴨六吃四人券」，親民63折。

北投泉源閣「總舖師烤鴨六吃四人券」祭出63折優惠。圖／台北晶華提供
北投泉源閣「總舖師烤鴨六吃四人券」祭出63折優惠。圖／台北晶華提供

-爐烤牛排： 中庭azie餐廳依舊強打鐵粉最愛的「美國冠軍爐烤肋眼牛排」券，單張僅需899元。

．3千元環遊全台！頂級沐蘭SPA極致舒壓

圖／台北晶華提供
圖／台北晶華提供

去年創下集團歷史銷售紀錄的「環遊晶華 集團聯合住宿券」（每張售價3,000元）也將於7月6日接力開賣！可自由彈性組合使用1至3張，隨心入住集團旗下的台北晶華、台南晶英、礁溪晶泉丰旅、甚至是全新開幕的北投晶泉丰旅及Just Sleep捷絲旅。

更狂加碼團購「買10送1」或「買10送亞洲萬里通8,000哩程數」二選一，無論想去城市度假還是深山泡湯都能一手搞定！

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