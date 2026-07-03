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蛤蜊控暴動！ 七、八年級生秀身分證「狂送70顆蛤蜊」 雙北4.9星「平價火鍋吃到飽」299元起

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝初殿鍋物臉書
圖／翻攝初殿鍋物臉書

蛤蜊控集體暴動！大台北超人氣的連鎖平價鍋物「初殿鍋物」，在 Google 上坐擁 4.9 星的超高好評，這回不把好康局限在學生身上，大玩「年級梗」，7月期間針對出社會的「七、八年級生」祭出專屬慰勞禮，直接免費招待一整盆多達70顆鮮美蛤蜊，消息一出立刻在 Threads 與各大社群引發瘋傳！

圖／翻攝初殿鍋物臉書
圖／翻攝初殿鍋物臉書

高CP值天花板！299元起狂嗑60種自助吧

初殿鍋物目前在大台北的永春、中和及新莊皆有分店，主打高CP值的精緻平價路線，平日套餐最低只要299元起。最吸睛的是那區無限供應的自助吧，提供超過60至70種豐富蔬食、火鍋料、副食麵條與甜點冰淇淋等。其中，店內的滷肉飯更被無數老饕封為「被火鍋耽誤的靈魂滷肉飯」，讓人一碗接一碗停不下來。

掏出你的身分證！超狂大份量蛤蜊免費送

想吃到這盆免費的爆量蛤蜊，快把身分證拿出來，只要是民國70年至89年出生的民眾，即日起至7月31日到店用餐，秀出本人身分證即可兌換（活動所贈之蛤蜊為殼寬約2.1公分的7分蛤）。

出發前記得看清平日與假日的限定規則：平日採「一個證件兌換一份」，需注意平日套餐、蔬食自助吧與共鍋不適用此活動；假日限定需點購「雙人或三人套餐」，且一個證件同樣可兌換一份。

圖／翻攝初殿鍋物臉書
圖／翻攝初殿鍋物臉書

初殿鍋物 分店資訊

永春店：(02)2722-0613 / 台北市信義區虎林街132巷21號

景平店：(02)2242-3888 / 新北市中和區景平路453號

新莊店：(02)2996-3398 / 新北市新莊區中港路280號

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火鍋 吃到飽 初殿鍋物

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