「櫻桃片皮鴨吃到飽」回歸！ 桃園五星級中餐廳「50道粵菜港點無限續」 平日假日都不限用餐時間超狂
放暑假就是要大口吃肉！ 桃園喜來登酒店在今夏投下震撼彈，不僅有老饕最愛的招牌現切櫻桃片皮鴨，更有精緻手工港點、奢華海鮮等50多道大菜任你吃到飽。最狂的是，業者還祭出「不限用餐時間」的超佛心條款，就是要讓你從中午一路聊到下午，盡享高CP值的奢華美味。
桃園喜來登酒店館內的「禧粵樓中餐廳」吃到飽活動，正式強勢回歸！今年夏天重啟超強主打，超過50道經典粵菜與手作港點全數無限量續點，全新吃到飽菜單中，除了絕對不能錯過的招牌主打「櫻桃片皮鴨」，還延伸出酥脆誘人的「錢塘風沙櫻桃鴨架」。
菜單內含經典的魚子燒賣、海鮮腐皮捲與香煎蘿蔔糕等，連「酒釀乾燒海大蝦」、「南洋芙蓉初蟹身」、「XO醬滑蛋鮮蚵煲」與「剝皮辣椒蒸海鱸」等多款極費功夫的辦桌大菜，海鮮控們也不容錯過！
成人每位只要1,180元+10%，兒童（7至12歲）590元+10%，幼童（3至6歲）300元+10%，平日、假日均一價，更打破一般Buffet的翻桌限制，打出「平日、假日皆適用，不限人數及用餐時間」的超狂口號，讓饕客們可以優雅、毫無壓力的盡情敲碗享用。
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