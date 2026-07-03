日本人氣拉麵品牌撤出台灣！全台最後一店熄燈　7家門市正式歸零

喜愛日式拉麵的饕客又少了一個選擇！來自日本的人氣拉麵品牌奧特拉麵，近日隨著位於微風台北車站的最後一間門市結束營業，宣告全面退出台灣市場，全盛時期曾拓展至7家據點，如今已全數熄燈，消息曝光後也讓不少老顧客直呼可惜。

圖／取自奧特拉麵臉書粉絲團

奧特拉麵以雞白湯、雞清湯拉麵為招牌特色，主打可依照個人口味調整麵條軟硬、湯頭濃淡與配料，曾吸引不少拉麵愛好者朝聖，且該品牌是日本連鎖品牌錦拉麵海外市場子品牌，自2015年來台展店，門市遍及台北、新北及桃園，過去也有名人站台推薦。不過近一年多來陸續縮減營運，大葉高島屋、林森店、華泰名品城、南港環球等據點相繼歇業，直到最後一間微風台北車站店也畫下句點，象徵品牌在台灣已無任何營業門市。

圖／取自奧特拉麵臉書粉絲團

圖／取自奧特拉麵臉書粉絲團

品牌透過公告向支持多年的消費者致謝，表示這次是「暫時告一段落」，期待未來有機會以更好的姿態與大家再相見，也讓外界解讀仍保留重返台灣市場的可能性。消息傳出後，不少網友紛紛留言表示惋惜，認為餐點品質穩定、口味具有特色，對於全台門市正式歸零感到相當不捨，也期待未來能再次品嚐到熟悉的拉麵滋味。

圖／取自奧特拉麵臉書粉絲團

圖／取自奧特拉麵臉書粉絲團

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