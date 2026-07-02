399元泰式早午餐百匯！隱身「四星級巴洛克紅磚建築」 道地泰味吃到飽 還能加購「酸辣軟殼蟹、椒鹽烤半雞」更過癮

今年夏天7-ELEVEN再創重磅聯名話題，7-ELEVEN品牌大使周子瑜TZUYU不僅將在本週「高雄啤酒音樂節」帶來SOLO演出，7-ELEVEN自7月8日起更打造第二波超商聯名美食，自有鮮食品牌「星級饗宴」攜手五星級飯店和米其林星級餐廳研發全新菜色，把台韓經典元素、結合主廚創意，以特色料理收服粉絲的胃。

2026-07-02 16:46