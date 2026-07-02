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399元泰式早午餐百匯！隱身「四星級巴洛克紅磚建築」 道地泰味吃到飽 還能加購「酸辣軟殼蟹、椒鹽烤半雞」更過癮

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／台北漢普頓酒店粉專
圖／台北漢普頓酒店粉專

「泰式早午餐百匯」只要399元！台北四星級飯店「泰式早午餐百匯」期間限定登場，吃得到月亮蝦餅、青木瓜沙拉、蝦醬時蔬等道地風味，最低399元任你吃到飽，CP值爆表！

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圖／台北漢普頓酒店粉專

位於北市中山區的四星級「台北漢普頓酒店」1F的「洛可可茶苑」自推出早午餐百匯即受顧客青睞，能以超值價格暢吃高品質Buffet

最新主題「泰式早午餐百匯」於7至9月限定推出，集結月亮蝦餅、泰式炸魚、打拋豬、綠咖哩燉肉、泰式甜辣烤雞、泰式涼粉等佳餚輪番供應，現煮麵區再升級為「泰式酸辣湯頭」，依個人喜好加入香菜、魚露，道地口味自己配；假日時段還能吃到人氣甜品「摩摩喳喳」，為美好的一餐畫下句號，絕對能滿足喜愛南洋風味的你。

圖／台北漢普頓酒店粉專
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「泰式女婿蛋」是道經典的泰國傳統家常料理，由水煮蛋油炸後，淋上酸甜鹹香的特製醬汁，酥脆酸香開胃。圖／台北漢普頓酒店粉專
「泰式女婿蛋」是道經典的泰國傳統家常料理，由水煮蛋油炸後，淋上酸甜鹹香的特製醬汁，酥脆酸香開胃。圖／台北漢普頓酒店粉專

圖／台北漢普頓酒店粉專
圖／台北漢普頓酒店粉專

此外，洛可可茶苑同步推出加購優惠，可以299元加點「泰式酸辣酥炸軟殼蟹」或「蒜香椒鹽烤半雞」主餐乙份，搭配主餐吃得更滿足。餐費部分，早午餐自助百匯平日每位$399+10%、假日每位$499+10%，因座位有限建議提前訂位；早午餐用餐時段為11:30-13:30。

蒜香椒鹽烤半雞。圖／台北漢普頓酒店粉專
蒜香椒鹽烤半雞。圖／台北漢普頓酒店粉專

泰式酸辣酥炸軟殼蟹。圖／台北漢普頓酒店粉專
泰式酸辣酥炸軟殼蟹。圖／台北漢普頓酒店粉專

洛可可茶苑。圖／台北漢普頓酒店官網
洛可可茶苑。圖／台北漢普頓酒店官網

「台北漢普頓酒店」建築採歐洲宮廷藝術風格設計，外觀為維多利亞建築風格的磚紅色外牆，猶如親臨英國倫敦漢普頓宮，酒店內設施空間都展現巴洛克式富麗堂皇、宮廷貴族般的住宿品味。

圖／台北漢普頓酒店粉專
圖／台北漢普頓酒店粉專

台北漢普頓酒店 洛可可茶苑

地址：台北市中山區復華里建國北路二段7號1F

用餐時段：每日11:30–13:30（最後入場13:00）

服務專線：02-2506-9696 分機311

​粉絲專頁：https://www.facebook.com/HamptonPlaceTaipei

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