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LuLu豬變身烏龍麵大師！「丸亀製麵×罐頭豬LULU」3款超萌職人公仔盲袋、檸檬冷麵新品快收，台北這店還送炸雞

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／丸亀製麵提供
圖／丸亀製麵提供

超人氣療癒巨星「罐頭豬LuLu」這回不待在罐頭裡，跑到日式烏龍麵連鎖品牌「丸亀製麵」當實習生啦！丸亀製麵 x 罐頭豬LuLu聯名活動開跑，LuLu豬首度換上日式職人裝扮，推出萌度破表的3款加價購周邊，更同步獻上全新酸爽系冷麵，要用滿滿療癒感幫饕客擊退夏日悶熱！

圖／丸亀製麵提供
圖／丸亀製麵提供

● 3款盲袋公仔！入手門檻與集點攻略大公開

圖／丸亀製麵提供
圖／丸亀製麵提供

首度亮相的「丸亀製麵×罐頭豬LULU」限定絨毛公仔吊飾盲袋，共有「職人豬款」、「炸蝦豬款」及整隻泡在木桶裡的「釜揚豬款」3種造型。

集點活動自即日起至8/31，只要在門市單筆消費滿100元即可累積1點。集滿2點並加價 239 元，就能隨機獲得一款盲袋（數量有限，換完為止）。超貼心的是，當年度累積的點數可以一路使用到隔年的3/31，除了換公仔外，點數也能拿來兌換美味餐點喔！

圖／丸亀製麵提供
圖／丸亀製麵提供

● 台北地下街限定！打卡解鎖免費吃炸雞

養豬人拍起來！丸亀製麵特別在「台北地下街店」打造期間限定的大型聯名主題背板與超萌人形立牌。粉絲只要在現場捕捉LuLu豬身影、完成指定拍照打卡並分享至社群，就有機會直接免費獲得熱騰騰的炸雞或歐姆蛋等人氣配餐，邊拍邊吃超療癒！

圖／丸亀製麵提供
圖／丸亀製麵提供

● 消暑神隊友「檸檬豬肉冷麵」系列登場

圖／丸亀製麵提供
圖／丸亀製麵提供

丸亀同步推出夏季限定「檸檬豬肉冷麵」系列，將Q彈現作的烏龍冷麵拌入清爽檸檬香，並分成兩大口味派系：「檸檬蔥鹽豬肉冷麵」鹹香誘人、「檸檬蒜鹽豬肉冷麵」融入洋蔥與濃郁蒜香，新品中碗售價139元（大碗加價30元）均附湯品，成為今年消暑沁涼的飲食體驗。

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烏龍麵 炸雞 丸亀製麺 罐頭豬LuLu

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