快訊

北方之王崛起！英國下一任首相會有新未來？

拒否柴逆襲成史上第一隻警犬 領犬員揭考上鐵飯碗3關鍵：完勝大型狗

民進黨立委林宜瑾詐領助理費上千萬 一審重判7年

爽嗑黑鮪魚、帝王蟹！海鮮季來了 寒舍艾美「探索廚房」X 台北喜來登「十二廚」 推出「吃到飽最低1490元」快搶吃

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／寒舍集團提供
圖／寒舍集團提供

炎炎夏日正是大啖海鮮的季節，寒舍集團旗下兩大人氣自助餐品牌同步推出全新海鮮主題活動。7月1日至8月31日，台北寒舍艾美酒店「探索廚房」與台北喜來登大飯店「十二廚」攜手舉辦「潮港雙饗」海鮮季，集結來自東港、南方澳、澎湖、東石等台灣漁港的新鮮漁獲，以現流直送概念打造期間限定Buffet盛宴。探索廚房午、晚餐每位2,380元+10%起；十二廚則為每位1,490元+10%起，讓饕客依照預算享受不同等級的海鮮吃到飽體驗。

黑鮪魚大腹、生蠔、帝王蟹輪番上桌　探索廚房平日再升級

主打精緻路線的探索廚房，此次推出多道限定海味，包括黑鮪魚大腹生魚片、香煎鬼頭刀佐酸豆白酒醬、XO醬爆炒沙公、炭烤澎湖生蠔及小卷米粉等，搭配原有的人氣奶油香煎龍蝦、松葉蟹腳與九孔鮑魚，打造豐富餐檯。活動期間更加碼推出平日升級優惠，凡週一至週四午、晚餐及週五午餐用餐，不必加價即可享有假日限定菜色，包括和牛炙燒握壽司、蟹粉金湯帝王蟹等高人氣料理，搭配甜點與清酒，讓平日聚餐也能享受假日等級的奢華美味。

圖／寒舍集團提供
圖／寒舍集團提供

圖／寒舍集團提供
圖／寒舍集團提供

圖／寒舍集團提供
圖／寒舍集團提供

十二廚超過20道海鮮新菜　黑鮪魚腹生魚片每人限享一份

喜愛高CP值Buffet的饕客則可鎖定十二廚，本次一次推出超過20道海鮮新菜，像是XO醬爆炒沙公、三杯鮟鱇魚、竹筴魚一夜乾、酥炸鬼頭刀、澎湖小卷米粉湯、泰式檸檬蒸魚等輪番登場，成人用餐還可獲得每人限量一份黑鮪魚腹生魚片，為海鮮控增添驚喜。假日再加碼炙烤生蠔，甜點區同步推出芒果生乳蛋糕捲、芒果慕斯及芒果鮮奶酪等夏季限定甜品，從鮮甜海味一路吃到水果甜點，成為今年夏天聚餐、慶生或家庭聚會的熱門新選擇。

圖／寒舍集團提供
圖／寒舍集團提供

圖／寒舍集團提供
圖／寒舍集團提供

圖／寒舍集團提供
圖／寒舍集團提供

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

海鮮 寒舍艾美 吃到飽 寒舍集團 Buffet 南方澳 帝王蟹 龍蝦 喜來登飯店

相關新聞

爽嗑黑鮪魚、帝王蟹！海鮮季來了 寒舍艾美「探索廚房」X 台北喜來登「十二廚」 推出「吃到飽最低1490元」快搶吃

台北寒舍艾美「探索廚房」與台北喜來登「十二廚」推出「潮港雙饗」海鮮季，7月1日至8月31日開放新鮮海味吃到飽，價格低至1490元+10%。探索廚房提供高檔美食，十二廚則以超過20道新菜色迎合饕客需求。

LuLu豬變身烏龍麵大師！「丸亀製麵×罐頭豬LULU」3款超萌職人公仔盲袋、檸檬冷麵新品快收，台北這店還送炸雞

超人氣療癒角色「罐頭豬LuLu」與「丸亀製麵」聯名，推出3款可愛公仔盲袋，活動從7月1日至8月31日。台北地下街店設置打卡活動，完成任務可獲免費炸雞。夏季限定「檸檬豬肉冷麵」也同步上架，消暑又美味。

Chaumet x 晶華酒店 七月期間限定「皇家蜂韻」法式下午茶

法國珠寶品牌尚美巴黎（Chaumet）今年夏天將品牌經典珠寶元素延伸至生活體驗，攜手台北晶華酒店上庭酒廊，自7月1日至31日推出期間限定「皇家蜂韻」（Bee de Chaumet）聯名下午茶，以品牌代表性的蜜蜂圖騰為靈感，透過法式甜點工藝詮釋Bee de Chaumet系列的設計美學，打造融合珠寶、藝術與美食的沉浸式體驗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。