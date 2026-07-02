爽嗑黑鮪魚、帝王蟹！海鮮季來了 寒舍艾美「探索廚房」X 台北喜來登「十二廚」 推出「吃到飽最低1490元」快搶吃

炎炎夏日正是大啖海鮮的季節，寒舍集團旗下兩大人氣自助餐品牌同步推出全新海鮮主題活動。7月1日至8月31日，台北寒舍艾美酒店「探索廚房」與台北喜來登大飯店「十二廚」攜手舉辦「潮港雙饗」海鮮季，集結來自東港、南方澳、澎湖、東石等台灣漁港的新鮮漁獲，以現流直送概念打造期間限定Buffet盛宴。探索廚房午、晚餐每位2,380元+10%起；十二廚則為每位1,490元+10%起，讓饕客依照預算享受不同等級的海鮮吃到飽體驗。

黑鮪魚大腹、生蠔、帝王蟹輪番上桌 探索廚房平日再升級

主打精緻路線的探索廚房，此次推出多道限定海味，包括黑鮪魚大腹生魚片、香煎鬼頭刀佐酸豆白酒醬、XO醬爆炒沙公、炭烤澎湖生蠔及小卷米粉等，搭配原有的人氣奶油香煎龍蝦、松葉蟹腳與九孔鮑魚，打造豐富餐檯。活動期間更加碼推出平日升級優惠，凡週一至週四午、晚餐及週五午餐用餐，不必加價即可享有假日限定菜色，包括和牛炙燒握壽司、蟹粉金湯帝王蟹等高人氣料理，搭配甜點與清酒，讓平日聚餐也能享受假日等級的奢華美味。

圖／寒舍集團提供

圖／寒舍集團提供

圖／寒舍集團提供

十二廚超過20道海鮮新菜 黑鮪魚腹生魚片每人限享一份

喜愛高CP值Buffet的饕客則可鎖定十二廚，本次一次推出超過20道海鮮新菜，像是XO醬爆炒沙公、三杯鮟鱇魚、竹筴魚一夜乾、酥炸鬼頭刀、澎湖小卷米粉湯、泰式檸檬蒸魚等輪番登場，成人用餐還可獲得每人限量一份黑鮪魚腹生魚片，為海鮮控增添驚喜。假日再加碼炙烤生蠔，甜點區同步推出芒果生乳蛋糕捲、芒果慕斯及芒果鮮奶酪等夏季限定甜品，從鮮甜海味一路吃到水果甜點，成為今年夏天聚餐、慶生或家庭聚會的熱門新選擇。

圖／寒舍集團提供

圖／寒舍集團提供

圖／寒舍集團提供

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」