身份證不用拿！台北老爺「三大餐廳」盛夏饗宴 連續3個月超狂Buffet優惠 「這組合」現省千元

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聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
三大盛夏饗宴主題料理。圖／台北老爺酒店提供
三大盛夏饗宴主題料理。圖／台北老爺酒店提供

暑期餐飲大戰開打！台北老爺酒店於今年第三季針對館內三大指標性餐廳推出「盛夏旬味」主題餐點，主廚團隊選用當季綠竹筍、白瓜與冬瓜等搭配海陸食材，打造橫跨歐陸、粵式及日式的夏季盛宴。其中「Le Café咖啡廳」更祭出長達3個月的平日雙人同行最低68折優惠，不需攜帶特定身分證件即可享受，快預約搶位！

◉Le Café咖啡廳：盛夏食旅．歐陸尋味（歐陸料理吃到飽）

圖／台北老爺酒店提供
圖／台北老爺酒店提供

Le Café咖啡廳」本次以「盛夏食旅．歐陸尋味」為主題，將多款歐洲經典菜餚引進自助餐檯，主打款法國傳統功夫菜「勃根地燉牛頰」，採慢火細燉製成，海鮮類重點菜色為「干邑龍蝦汁白帶卷」，耗費數小時熬製海鮮精華醬汁，並加入干邑白蘭地提香，使細緻的白帶魚捲裹滿海鮮風味。餐檯亦同步供應英式炸魚薯條、阿爾薩斯酸菜豬腳，以及清爽開胃的橙香紅魚沙拉等歐風餐點。

激省攻略

「Le Café咖啡廳」本回優惠方案自7月1日起至9月30日止，連續3個月推出「平日雙人同行」超值優惠，經折算後，每人最低僅需1140元起！

-平日自助午餐： 雙人同行優惠價 2280元（原價3256元，相當於約7折）

-平日自助晚餐： 雙人同行優惠價 2380元（原價3476元，直接下殺68折）

◉明宮粵菜廳：消暑聖品與極品粵菜（精緻粵式料理）

圖／台北老爺酒店提供
圖／台北老爺酒店提供

明宮粵菜廳於夏季推出多款兼具消暑與滋補功效的粵式佳餚，「白瓜瑤柱花膠燉雞湯」，將清甜的白瓜融入鮮美土雞腿湯頭中，富含滑順的花膠膠質，滋味鮮甜。「啫啫魚球絲瓜煲」，嚴選肥美龍虎斑魚球經過酥炸鎖汁、特製海鮮醬大火快炒，移入砂鍋與絲瓜一同燜煮，味道鮮甜下飯。「紫蘇黑椒牛仔粒」運用草本紫蘇的清香，平衡牛肉豐厚肉汁，呈現夏日清爽口感。

◉中山日本料理廳：夏涼套餐（盛夏和食會席）

圖／台北老爺酒店提供
圖／台北老爺酒店提供

中山日本料理廳針對精緻和風客群推出具有儀式感的「夏涼套餐」。開胃前菜有鮮甜的鱈場蟹與極品鱘魚子醬；煮物「鮑魚冬瓜煮物」讓冬瓜吸飽高湯精華，風味溫潤。

主菜「龍蝦珍珠米果天婦羅」以珍珠米果替代傳統天婦羅麵衣，烘托出酥脆米香與彈牙龍蝦肉的雙重口感。食事部分則呼應日本夏季「土用丑之日」的補身習俗，端出醬香濃郁的「鰻魚蛋絲小丼飯」，最後搭配絲瓜蛤蜊清湯，為整套日式饗宴畫下優雅句點。

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