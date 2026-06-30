敲碗成功！ 桃園高評價「五星港點吃到飽」確定延長3個月 烤鴨、燒臘、流沙包30道無限續點

老饕們不用扼腕了！原定6月底截止的桃園五星級指標「桃園大溪笠復威斯汀度假酒店」儷軒中餐廳，其平日午間「港點吃到飽」因好評如潮、預約爆滿，業者正式對外宣布將加碼延長至9月30日，讓吃貨們展開一場盛夏美食避暑之旅。

圖／翻攝桃園大溪笠復威斯汀度假酒店臉書

儷軒中餐廳主打平日限定的「港點吃到飽」專案，現場無限供應超過30道經典佳餚，包含皮脆肉嫩的港式燒鴨、蜜汁叉燒、香濃流沙包、飽滿燒賣及鮮美翡翠海鮮羹等，全都能現點現吃無限續點。更祭出原價75折的超值回饋，換算下來每位大人只需 1,180元+10%（原價1,580元+10%）、7至12歲孩童則為599元+10%。

圖／翻攝桃園大溪笠復威斯汀度假酒店臉書

延長活動適用於每週三至週五的午間11:30至14:00（最後加點13:30），為了維持最佳出菜速度與用餐品質，每桌每次限點8道不同餐點，採現點現做、不提供打包服務。也由於活動僅限平日且每日座位有限，強烈建議想前往體驗的民眾，務必提早訂位搶位。

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」