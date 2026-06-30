抽一年免費披薩！ 達美樂聯名李多慧「日韓半半披薩」5折開吃、肯德基「國際炸雞日」8塊雞買一送一

速食控的小確幸！達美樂驚喜聯手全民女神李多慧，雙拼店內兩大熱銷天王「日式章魚燒」與「韓式炸雞」，推出全新「日韓半半披薩」，外帶直接打5折，加碼贈送限量李多慧小卡，更有機會抽中一年份免費大披薩。肯德基迎戰「國際炸雞日」，霸氣推8塊咔啦脆雞只要333元，會員還能再享炸雞、蛋撻買一送一！

達美樂聯名全民女神李多慧。圖／達美樂提供

達美樂本次推出全新「日韓半半披薩」，首度結合長年熱銷第一的「日式章魚燒」與回歸爆款「韓式炸雞」，一邊是吃得到大塊章魚丁與鹹香美乃滋的和風滋味，另一邊則是香辣涮嘴的韓式風味，讓消費者兩種口味一次滿足。

達美樂聯名全民女神李多慧。圖／達美樂提供

小卡共計8款，包含應援啦啦隊服與女友風造型，其中有2款為極稀有的「隱藏版閃卡」，上面印有李多慧親自留下的唇印，全台門市限量贈送。幸運抽中隱藏版閃卡的消費者，還有機會獲得全台限量5名的「一年份免費大披薩」超級大獎。

達美樂聯名全民女神李多慧。圖／達美樂提供

迎戰7月6日國際炸雞日，肯德基自6月30日至7月6日限時7天，推出「經典霸氣桶」(優惠代碼 「50535」)。首度將咔啦脆雞升級至8塊大份量，活動期間特價333元（原價568元），等同現打59折。

針對「PK雙饗卡APP」會員推出「炸翻星期三」活動，於7月指定週三限量發放超值優惠券：7月1日義式香草紙包雞＋雞汁風味飯（紙包雞99餐）99元；7月1日8塊上校雞塊搭配期間限定是拉差醬（買一送一）100元享用兩份；7月8日咔啦脆雞（買一送一）71元享用兩塊；7月8日蛋撻點心神券79元。

圖／肯德基提供

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