2026中秋禮盒早鳥開賣！4大飯店私藏推薦優惠懶人包，最低7折起、精品月餅、聯名禮盒一次看

搶攻中秋送禮與團圓商機，各大飯店今年紛紛提前開跑中秋禮盒預購，不僅推出廣式、桃山、流心等多元月餅口味，更結合精品茶葉、花藝、住宿抽獎與永續設計等特色，吸引企業採購與民眾送禮需求。今年包括六福旅遊集團、國泰飯店觀光事業、臺北洲際酒店、高雄洲際酒店等都祭出早鳥優惠，最低下殺7折，部分飯店更提供企業團購優惠與限量禮盒，想提前準備中秋送禮，不妨參考這份4星飯店中秋禮盒早鳥優惠吧。

六福旅遊集團｜早鳥88折 精品月餅、伴手禮與花藝一次備齊

六福旅遊集團今年推出橫跨精品月餅、伴手禮及花藝的中秋系列商品，最高規格的「遊月豐融中秋禮盒」售價2,880元，全台限量300盒，由粵亮廣式料理主廚團隊製作四款廣式月餅，搭配武陵農場高山茶，禮盒以山林意象打造高質感包裝，鎖定高端送禮市場。另一款「賞粵中秋禮盒」售價980元，精選桔香烏龍、楊桃包種茶等茶香月餅，適合家庭及親友送禮。此外還推出楓糖綠豆糕、百里桂香鳳梨酥、法式蝴蝶酥等人氣伴手禮，以及中秋限定花藝作品「嵐月」與花藝午茶課程。即日起至9月7日前完成預購付款即可享88折優惠，大宗採購另有專案折扣。

圖／六福旅遊集團提供

圖／六福旅遊集團提供

圖／六福旅遊集團提供

國泰飯店觀光事業｜最低7折起 還有住宿券抽獎

國泰飯店觀光事業今年推出「月映拾光」及「茶舞拾光」兩款中秋禮盒。「月映拾光」售價1,680元，內含桃山月餅、台灣果乾茶及互動遊戲設計，還延續歷年人氣住宿券抽獎活動，有機會獲得旗下飯店住宿券；另一款「茶舞拾光」售價1,280元，以精品茶點搭配特色點心取代傳統月餅，更適合不偏好甜食的消費者。即日起至8月10日前完成預購可享最低7折優惠，企業大量採購也有額外折扣方案。

圖／國泰飯店觀光事業提供

圖／國泰飯店觀光事業提供

臺北洲際酒店｜雙城中秋聯名禮盒 超早鳥8折優惠

即將開幕的臺北洲際酒店今年首度攜手高雄洲際酒店推出雙城聯名「映月．恆藏」中秋禮盒，售價約2,080元，禮盒集結六款精品月餅與桂花烏龍茶，外盒採收藏級設計，兼具送禮與收藏價值，鎖定企業贈禮及高端市場。即日起至7月15日前預購可享超早鳥8折優惠，之後也將推出85折優惠方案，企業採購另有專屬價格。

圖／洲際酒店提供

圖／洲際酒店提供

高雄洲際酒店｜精品月餅搭配高山茶 企業送禮首選

高雄洲際酒店同步推出「映月．恆藏」聯名中秋禮盒，售價約2,080元，以精品月餅搭配台灣高山茶，外盒延續洲際酒店一貫的高質感設計，適合作為企業送禮或重要客戶贈禮。7月15日前預購可享8折優惠，團體訂購及企業採購亦提供專屬折扣方案。

圖／洲際酒店提供

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