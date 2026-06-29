個人比薩最低50元！必勝客「新優惠券」手刀領 個人比薩買1送1、三款經典大比薩現省501元
個人比薩最低50元！必勝客「FUN肆星期一」優惠來了，打開PK APP領券即享「個人比薩買1送1」，還有大比薩現省$501等超值好康，手刀領券今日開吃！
月底省錢也能吃必勝客！必勝客「FUN肆星期一」優惠限時開搶，超激省「個人比薩買1送1」最低平均一個只要50元，有9種口味可以選擇；還有「黃金和風鱈魚塊4塊」買1送1、三款經典口味大比薩$249（現省$501），超級總匯、炙燒明太子嫩雞、鐵板雙牛任你選。優惠券使用期間為6/29至7/1，現在就打開APP領券享優惠。
此外，另有近期主打「丸勝日式章魚燒大比薩」限時外帶半價，每片比薩上都有一整顆大章魚燒，綿密爆餡、吃得到Q彈章魚丁，喜愛日式口味的朋友心頭好再加一；而省錢一族則有「單點大比薩$199（最高原價$660）」為平日外帶限定，熱帶鳳梨海鮮、炙燒豬肉總匯等多達10種超值口味任選。以上優惠詳情均以APP說明為準。
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