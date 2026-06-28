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秀考卷吃免費火鍋！連鎖火鍋名店「95分考卷換1鍋」霸氣開跑 「4盎司豬肉盤+自助吧」0元爽嗑個人套餐

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
示意圖。圖／肉老大敦南創始店粉專
示意圖。圖／肉老大敦南創始店粉專

秀考卷吃免費火鍋！雙北連鎖火鍋名店推出「95分考卷換一鍋」活動鼓勵學生族群，出示活動信物即可0元開吃「個人套餐」。

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示意圖。圖／肉老大敦南創始店粉專

即日起至7/24，人氣火鍋名店「肉老大」限定推出「95分考卷換一鍋」，只要出示114學年度第二學期期末考單科95分以上考卷，並在Threads、FB、IG打卡分享，即可免費兌換「特選豬肉個人套餐」乙份，讓努力變成吃得到的獎勵。

示意圖。圖／肉老大敦南創始店粉專
示意圖。圖／肉老大敦南創始店粉專

活動對象包含國小生、國中生、高中生，除了符合條件之考卷或成績證明外，另需出示本人健保卡，適用學科有國語、英語、數學、自然、社會、理化、地理、歷史等。活動時段為平日週一至四全天、週五17:30前（例假日不適用），且需提前電話訂位並告知參加「95分考卷換一鍋」活動。

免費兌換之套餐內容有昆布湯、綜合菜盤、附餐、4盎司豬肉盤及飲料甜品自助吧，活動每日名額有限、額滿為止；每人每次限兌換一鍋，每張考卷限兌換一次，限考卷本人兌換。需注意的是，每位兌換者皆需有一位大人陪同並點339元以上套餐，更多活動詳情依業者公告為準。

圖／肉老大敦南創始店粉專
圖／肉老大敦南創始店粉專

肉老大以「超巨肉塔」受到肉控青睞，非活動供應套餐內容。圖／肉老大敦南創始店粉專
肉老大以「超巨肉塔」受到肉控青睞，非活動供應套餐內容。圖／肉老大敦南創始店粉專

肉老大分店資訊

中和店（永安市場站）：新北市中和區中和路380號2F

敦南店（六張犁站）：台北市大安區敦化南路二段331巷16號

錦西店（民權西路站）：台北市中山區錦西街11號

淡水竹圍店（竹圍站）：新北市淡水區民權路157號

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