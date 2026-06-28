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杜拜巧克力成「小籠包」！創意料理掀打卡潮，可可炒飯與炸雞翅限時登場
近年席捲社群的杜拜巧克力，不再只是甜點店的主角，而是躍上中式餐桌，成為今年夏天最吸睛的創意料理。樂天皇朝以可可、開心果等元素重新演繹經典江南點心與熱炒，推出期間限定菜色，從外型吸睛的小籠包到香氣十足的炒飯、雞翅，都跳脫傳統中菜印象，讓旅客與美食愛好者又多了一個值得朝聖的新理由。即日起於信義、新店及新莊門市限時供應，平日指定新品第二道還可享8折優惠。
此次最大亮點，是將近年爆紅的杜拜巧克力概念融入招牌點心。新推出的小籠包採雙色外皮設計，內餡結合開心果、卡達伊夫細麵與麻糬，入口先感受到濃郁堅果香，接著酥脆細麵與Q彈口感交織，顛覆一般人對小籠包只有湯汁與肉餡的既定印象，也讓這道創意港點成為近期社群討論焦點。
除了話題甜鹹點心，主廚也將可可巧妙運用在鹹食料理之中。炸雞翅搭配不同風味醬料，呈現可可、辛香與果香層層堆疊的味覺變化；牛菲力炒飯則在料理完成前拌入可可粉，替炒飯增添淡雅苦甜香氣，與牛肉的鮮嫩口感相互襯托。從點心到主食，每一道都展現中西融合的新創意，也讓杜拜巧克力熱潮從甜點延伸至餐桌，成為今夏不可錯過的美食新話題。
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