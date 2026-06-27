再不吃就貴200！ 頂級日料「NAGOMI、彩膳楽亭」7月起全面調漲 這門市取消下午茶

頂級日料Buffet也撐不住了！深受吃到飽控喜愛的欣葉集團旗下品牌「NAGOMI和食饗宴」與全新轉型的「彩膳楽亭」，雙雙宣布將於7月1日起全面調整餐價，其中NAGOMI單一餐期最高調漲200元，假日餐期逼近2000大關，務必把握6月最後幾天搶吃省荷包。

NAGOMI和食饗宴：最高喊漲200元

NAGOMI 和食饗宴。圖／欣葉提供

主打將日本料亭慢食文化搬進自助餐的「NAGOMI」，為了維持食材水準與服務品質，官方公告自7月1日起調高餐費，漲幅落在7%至13%之間。

-平日午餐： 調漲100元，新售價 1,480元。

-平日晚餐： 調漲200元，新售價 1,780元。

-週末例假日（午/晚餐）： 調漲200元，新售價 1,980元。

(以上價格均需另加10%服務費)

圖／取自NAGOMI,欣葉官網

圖／取自NAGOMI,欣葉官網

欣葉健康店變身「彩膳楽亭」：餐期調整、取消下午茶

彩膳楽亭。圖／欣葉提供

原「欣葉日本料理健康店」已正式轉型為全新概念店品牌「彩膳楽亭」，主打傳統日本調味哲學與炭火香氣料理。因應硬體與食材體驗升級，7月1日起同步全面調整餐價，且未來將全面取消下午茶時段，並將午餐時間延長至15:00。

-平日午餐： 1,180元

-平日晚餐： 1,380元

-假日全天： 1,580元

(以上價格均需另加10%服務費)

7月起荷包變扁，「彩膳楽亭」特別釋出限時回饋，只要在6月30日前前往用餐，不分平日、假日或任何餐期，皆享有「免收10%服務費」優惠，想體驗全新概念店的消費者可得抓緊時間進場。

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