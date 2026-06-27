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中南部港點控先搶！ 7月添好運699元吃到飽「100分鐘點心放題」延續 全台3門市限時限名額、3歲以下直接免費吃

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝添好運台灣 TimHoWan Taiwan臉書
圖／翻攝添好運台灣 TimHoWan Taiwan臉書

中南部的港點控有福了！人氣指標港式餐廳「添好運」宣布，大受好評的「點心放題（吃到飽）」活動將於7月份限時強勢回歸。包含招牌「酥皮焗叉燒包」、「爆漿流沙包」等35道經典美味，只要699元就能無限加點，採指定全台3門市、每日限量供應，即日起已開放網路預約。

圖／翻攝添好運台灣 TimHoWan Taiwan臉書
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爆食港點福利活動僅限台中、台南、高雄的3家指定分店，由於每場次名額稀缺，部分門市每日僅開放一個平日場次，建議消費者提早規劃。

台中Jmall店： 僅限平日 14:00（每日僅此1場），每場次限量 40 位。

台南小北門店： 僅限平日 14:00、15:40，每場次限量 20 位。

高雄富民店： 不限平假日 14:00、15:40，每場次限量 40 位。

圖／翻攝添好運台灣 TimHoWan Taiwan臉書
圖／翻攝添好運台灣 TimHoWan Taiwan臉書

添好運點心放題吃到飽活動的用餐時間限制為 100 分鐘。成人餐費為每位 699 元（需另加 10% 服務費）。針對家庭客群另推出兒童優惠價，6 至 12 歲每位 333 元、3 至 6 歲每位 200 元，0 至 3 歲的幼童則可直接免費進場用餐。

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添好運 吃到飽

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