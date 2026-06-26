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吃老井變水井？ 台南排隊燒肉名店「遇暴雨漏水」 業者霸氣免單「自吞10萬損失」 全網讚爆：用新台幣下架

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
台南排隊名店「老井極上燒肉」受強降雨襲擊，店家超神危機處理，瞬間被網民讚爆！情境圖／AI生成
台南排隊名店「老井極上燒肉」受強降雨襲擊，店家超神危機處理，瞬間被網民讚爆！情境圖／AI生成

台南排隊名店「老井極上燒肉」驚傳漏水！台南昨(25日)晚間遭受強降雨襲擊，位於府前路上的熱門頂級燒肉店老井極上燒肉，意外因雨勢過大導致天花板嚴重漏水。面對突如其來的硬體災難，店家不僅沒有推託，反而祭出「全桌免單、全場9折」的超神危機處理，瞬間被網民讚爆！

受鋒面與強烈對流影響，台南自25日晚間起下起猛烈暴雨。許多好不容易搶到熱門時段、正在「老井極上燒肉」用餐的饕客，遇上餐廳天花板嚴重漏水，奇特的室內下雨畫面隨即被現場顧客拍下，隨即在社群平台 Threads 上掀起瘋傳。影片中可見漏水直接滴在餐桌上，讓現場顧客驚呼「太扯了」。

隨後引來網友們紛紛留言開玩笑表示：「不好意思，這邊自動幫您加湯喔！」、「這難道是傳說中的水簾洞主題餐廳？」、「吃老井吃到變在水井，這體驗太解鎖了！」

據了解，店家服務人員在第一時間除了迅速協助受影響的顧客更換座位外，更當場霸氣宣布：凡是受到漏水影響的餐桌「全數免單招待」，且顧及全場顧客的用餐心情，其他未受影響的消費者也一律享有「9折優惠」。

業者因應突發事件的一連串「神級危機處理」，雖然讓店家當晚直接自吞將近10萬元的營業損失，但成功轉化危機，引來大批網友讚爆：「這處理速度跟誠意給滿分」、「雖然衣服濕了，但心裡暖到爆，絕對要用新台幣下架它！」

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燒肉 老井極上燒肉

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