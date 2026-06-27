股民瘋狂開吃！ 台北火鍋「大肉盤始祖」限時秀出「0050持股證明」 買1股就能換2.5倍肉盤、250g白蝦免費送
全民瘋台股，現在連餐飲業者也進場響應！台北知名大肉盤指標「好食多涮涮鍋大安店」推出限時福利，於7月31日前，只要出示國民ETF「0050」的持股證明，不論股數多寡，就算只買1股的奈米戶，也能直接將餐點瘋狂升級，肉量最高暴增2.5倍，股民們快揪開火鍋局！
零股小資族別錯過！ 好食多涮涮鍋本次主打「0050瘋股」用臺灣50來好食多換蝦或肉活動，單人前往用餐的消費者，點選單人套餐後，原本的招待肉量將直接升級到2.5倍，可自由選擇「美國培根牛」或「台灣黑毛豬」；若選擇海鮮，則可免費換成「250克南美白蝦」。
若是雙人同行用餐，只要點選雙人套餐，原本的基本招待同樣完全不縮水。只要其中一人秀出0050持股證明，店家將額外「加碼送」一份250克的肉片或鮮蝦，讓大家不論股市波動如何，都能在餐桌上穩賺不賠。
為了維持出餐品質，本次「0050瘋股活動」不適用於店內的商業午餐、學生套餐以及素食鍋，且無法與壽星生日優惠等其他店內促銷活動併用。此外，因每日肉品與海鮮備貨量有限，出發前務必提早至少一天預約，並於訂位時備註參加活動，以免熱門時段現場撲空。
好食多大安店「0050瘋股」優惠
．活動期間： 即日起至 2026 年 7 月 31 日 21:00 止
．活動門市： 好食多涮涮鍋大安店
．兌換規則： 每支手機限兌換一組套餐升級優惠
．注意事項： 商業午餐、學生套餐、素食鍋不適用；不可與其他優惠併用；須提前一天預約
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