美食盲盒掀開箱熱潮！台北六福萬怡推限時驚喜體驗 「699元有機會吃到龍蝦、烤鴨」

近年席捲年輕族群的「盲盒文化」，從收藏玩具一路延燒到餐飲市場。位於南港交通樞紐的台北六福萬怡酒店，今夏將這股開箱風潮搬上餐桌，自7月1日至9月30日於粵亮廣式料理推出期間限定「美食盲盒」企劃，旅客不僅能品嚐經典粵菜，更能在拆盒瞬間感受未知驚喜，為聚餐增添趣味與話題。

此次活動推出兩種不同等級的盲盒方案，其中「藏鮮盒」每盒699元，收錄多款人氣粵式佳餚，包括脆皮燒肉、功夫雞、海石斑等招牌料理；「御藏盒」則以1,280元價格帶來更升級的海陸盛宴，有機會開出波士頓龍蝦、大沙公煲等豪華餐點，最大獎更是深受饕客喜愛的招牌掛爐烤鴨二吃。若想一次體驗雙重驚喜，也可選擇雙享組合方案，從海鮮珍饈到粵式功夫菜皆有機會幸運入手。

圖／台北六福萬怡酒店提供

不同於一般抽獎活動，本次盲盒料理皆由主廚團隊現點現做，確保每道佳餚都能維持最佳風味與品質。為兼顧不同飲食需求，若抽中的餐點因宗教、過敏或特殊飲食習慣無法食用，現場亦提供同級距品項更換服務，讓旅客能安心享受開箱樂趣。

圖／台北六福萬怡酒店提供

除了體驗美食驚喜外，台北六福萬怡酒店本身也具備便利的交通優勢，緊鄰高鐵、台鐵、捷運及客運系統，無論安排台北小旅行、商務聚餐或家庭聚會都相當方便。此次透過結合盲盒概念與粵菜料理，不僅讓傳統粵式餐飲展現新面貌，也為暑假期間的台北美食地圖增添一處值得朝聖的話題餐廳。

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