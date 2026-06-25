13歲以下兒童免費吃到飽！ 新竹喜來登暑假限定「親子同樂、飯店買單」 爽吃2個月省錢攻略曝光

由《500輯》發起、以在地觀點出發的小吃指南「500碗」，2026年度得碗名單將於6月26日正式揭曉，頒獎典禮同步於台北登場。 今年「500碗最強小吃派對市集」首度擴大規模，集結全台人氣小吃品牌，台北場於6月26日至6月28日於台北西門紅樓北廣場熱鬧舉辦，邀請民眾一起用味蕾認識台灣最具代表性的在地美食。緊接著7月11～12日在高雄夢時代幸福廣場舉辦500碗小吃市集高雄場。 集碗挑戰開跑！吃美食、解任務還能抽好禮 今年500碗市集也推出「集碗挑戰」活動，採「領卡、吃碗、解任務、抽好禮」四大步驟進行。首先於服務台領取集碗卡，接著至市集任一小吃攤位消費，不限金額即可獲得1枚集碗印章，集滿3攤後即可進入下一階段。 完成吃碗任務後，再前往指定品牌攤位（TOYOTA去哪吃 App、KIRIN一番搾、仕高利達蘇格蘭威士忌與丸莊醬油）任2家，完成品牌現場互動任務，即可獲得品牌印章。完成3枚小吃印章與2枚品牌印章後，即可至服務台參加抽獎，有機會獲得活動限定好禮。 攜手環境部頒友善食力獎 結合更多夥伴支持台灣在地小吃文化 為推動環境永續，環境部攜手500碗將特別頒發「500碗 X 環境部

2026-06-25 00:00