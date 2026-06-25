13歲以下兒童免費吃到飽！ 新竹喜來登暑假限定「親子同樂、飯店買單」 爽吃2個月省錢攻略曝光
迎接暑假旅遊旺季，新竹豐邑喜來登大飯店自7月1日起至8月31日，推出週一至週四限定的暑假親子餐飲優惠，「未滿13歲兒童」至館內指定餐廳用餐，即可享有兒童免費吃到飽、加贈指定兒童餐或精緻點心等好康。
盛宴自助餐廳：2大2小「13歲以下兒童免費吃到飽」
凡2位成人前往新竹喜來登「2F盛宴自助餐廳」用餐，不限午餐、下午茶或晚餐時段，最多可享2位隨行兒童免費進場吃到飽。現場提供多樣化異國料理與精緻甜點，無限量供應，適合正值發育期、胃口大的學齡兒童，直接省下高額餐費。
館內餐廳加碼：免費招待兒童餐、日中式點心
．1F大廳咖啡吧： 點用2份半自助午間套餐，即免費招待指定兒童餐1份。
．2F迎月庭鐵板與日式料理： 點購鐵板或日式套餐，隨行小朋友每人可免費獲得「香酥可樂餅」1份。
．4F采悅軒中餐廳： 於小吃區點餐用餐，每位兒童可免費品嚐「黑金流沙包」1顆。
大廳打造「五大探索站點」跨界聯名故事時間
飯店於暑假期間聯手親子天下「小行星幼兒誌」與「親子學」，將大廳化身為大型兒童閱讀學習基地！
．五大探索站點： 包含故事啟航站、線索任務站、藝術尋寶站、知識補給站與創意遊樂站，現場準備豐富的兒童雜誌、互動教具與解謎任務。
．故事姐姐時間： 於7月25日及8月1日的下午4點30分，現場舉辦專業故事姐姐說故事活動，讓孩子沉浸於互動行程，家長亦能放鬆享受館內設施。
新竹豐邑喜來登大飯店「親子同樂 優惠隨行」
．活動期間： 2026年7月1日至2026年8月31日（限週一至週四適用）
．兒童定義： 6歲以上（含）至未滿13歲（13歲以上以成人計價）
．注意事項： 獲招待之免費兒童，現場仍須依原價另行加收10%服務費
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