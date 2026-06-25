越南共咖啡ｘ定食８雙向優惠來了！不只餐飲85折、30元美味小點 還有「香椰冰淇淋」、「雙人定食套餐398元」1次報你知

越南咖啡與日式定食攜手推優惠了！越南人氣「共咖啡」和「定食８」合推雙向優惠，可享餐飲85折、30元美味小點等好康；兩品牌也有新品與優惠活動相繼推出，現在一次報你知。

圖／Cong Caphe Taiwan粉專

共咖啡ｘ定食８強強聯手

越南「共咖啡」和「定食８」攜手推出餐飲優惠，即日起至6/30，憑定食８發票至共咖啡門市消費即享「全餐飲85折」，招牌椰子咖啡冰沙、越南咖啡系列、特色高山茶飲品、甜點或輕食均適用（周邊商品除外）。詳情及注意事項請見活動圖片。

而至共咖啡消費不限金額，憑指定消費單據到定食８用餐可享「指定小點30元」，有鹹水餃、越式炸春捲2種選擇（原價50元）。不論是先喝咖啡再吃飯，還是吃飽再喝咖啡都能享受到福利。

圖／定食８官網

越南「共咖啡」以椰子冰沙為招牌，現在再推出「香椰冰淇淋杯」，選用經典椰奶製成質地綿密細緻的冰淇淋，保留椰奶最純粹的香氣與濃郁口感，清爽又消暑。

圖／Cong Caphe Taiwan粉專

定食８雙人套餐只要398元

爭鮮旗下「定食８」自6/24起推出「雙人食光」雙人套餐優惠，包含海陸天婦羅丼、照燒雞腿丼（皆附味噌湯）兩份主餐、茶碗蒸、胡麻花椰菜、毛豆及黃金脆薯，一整組只要398元，平均每人不到200元就能吃飽飽。

需注意的是，活動限內用，僅自由配門市適用：宜蘭康達盛通店、內湖康達盛通店、淡新康達盛通店、土城康達盛通店、經國康達盛通店、成功康達盛通店、愛河康達盛通店。

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