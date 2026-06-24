快訊

競選看板臉部被挖走！「藝術家」法男犯案原因曝 美女議員哭笑不得

西西里咖啡其實超肥？營養師揭真相 這3款看似健康卻害血糖飆

改善要等一年半…高鐵自由座旅客湧入對號車廂掀民怨 鐵道局要動了

聽新聞
0:00 / 0:00

五星飯店「南洋吃到飽」延長至年底！「單點東南亞佳餚」無限吃 自助吧泰奶、冰淇淋任你拿 「優惠價省110元」倒數7天

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／板橋凱撒大飯店官網
圖／板橋凱撒大飯店官網

新北五星級飯店「南洋吃到飽」好評延長！集結泰式、馬來、印度風味等多國東南亞料理，結合桌邊單點與自助吧形式，現點現做樣樣都能吃到爽。

圖／<a href='/search/tagging/1013/板橋凱撒大飯店' rel='板橋凱撒大飯店' data-rel='/1013/180399' class='tag'><strong>板橋凱撒大飯店</strong></a>官網
圖／板橋凱撒大飯店官網

板橋凱撒大飯店2F「蓮花餐廳」自推出「南洋吃到飽」後即吸引饕客開箱飽口福，現在更好評延長至12/31，於週一至日午、晚餐時段供應。「南洋吃到飽」把原單點美饌升級為無限續點，吃得到泰式打拋豬、印度坦都里雞、綠椰汁咖哩雞、蝦醬空心菜、清蒸檸檬魚、椰漿黃醬烤鱸魚、泰式酸辣蝦湯，以及月亮蝦餅、金錢蝦餅等經典菜色。

圖／板橋凱撒大飯店官網
圖／板橋凱撒大飯店官網

圖／板橋凱撒大飯店官網
圖／板橋凱撒大飯店官網

圖／板橋凱撒大飯店官網
圖／板橋凱撒大飯店官網

自助吧則有芭樂沙拉、泰式明果冰淇淋、泰式奶茶、新鮮水果等無限供應，假日限定加碼紅白酒（7/1起供應）、生力啤酒無限暢飲；每15分鐘點餐一次，每次可點6樣餐點。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／板橋凱撒大飯店官網
圖／板橋凱撒大飯店官網

即日起至6/30有優惠價，平日成人每位880+10%元、週末成人1,080+10%元；7/1起至12/31則恢復原價，平日成人980+10%元、週末成人1,180+10%元；6-12歲兒童每位480+10%元、3-5歲幼兒每位240+10%元。用餐時間110分鐘，午餐最後點餐時間13:30，晚餐最後點餐時間為20:30。

特別一提的是，南洋吃到飽可與敦親睦鄰、房客優惠併用，板橋、中和、永和、土城居民或公司行號出示相關證件，週一至四享85折、週五六日及國定假日享9折。優惠適用詳情依業者公告為準。

板橋凱撒大飯店2F 蓮花餐廳

南洋吃到飽供應期間：即日起～2026/12/31（週一至日）

訂位專線：(02) 8964-3955

官網：https://reurl.cc/qpQG5p

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

吃到飽 東南亞 印度 板橋凱撒大飯店 泰式料理 冰淇淋 奶茶 咖哩

相關新聞

五星飯店「南洋吃到飽」延長至年底！「單點東南亞佳餚」無限吃 自助吧泰奶、冰淇淋任你拿 「優惠價省110元」倒數7天

新北五星級飯店「南洋吃到飽」好評延長！集結泰式、馬來、印度風味等多國東南亞料理，結合桌邊單點與自助吧形式，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。