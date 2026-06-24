五星飯店「南洋吃到飽」延長至年底！「單點東南亞佳餚」無限吃 自助吧泰奶、冰淇淋任你拿 「優惠價省110元」倒數7天

新北五星級飯店「南洋吃到飽」好評延長！集結泰式、馬來、印度風味等多國東南亞料理，結合桌邊單點與自助吧形式，現點現做樣樣都能吃到爽。

圖／板橋凱撒大飯店官網

板橋凱撒大飯店2F「蓮花餐廳」自推出「南洋吃到飽」後即吸引饕客開箱飽口福，現在更好評延長至12/31，於週一至日午、晚餐時段供應。「南洋吃到飽」把原單點美饌升級為無限續點，吃得到泰式打拋豬、印度坦都里雞、綠椰汁咖哩雞、蝦醬空心菜、清蒸檸檬魚、椰漿黃醬烤鱸魚、泰式酸辣蝦湯，以及月亮蝦餅、金錢蝦餅等經典菜色。

圖／板橋凱撒大飯店官網

圖／板橋凱撒大飯店官網

圖／板橋凱撒大飯店官網

自助吧則有芭樂沙拉、泰式明果冰淇淋、泰式奶茶、新鮮水果等無限供應，假日限定加碼紅白酒（7/1起供應）、生力啤酒無限暢飲；每15分鐘點餐一次，每次可點6樣餐點。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／板橋凱撒大飯店官網

即日起至6/30有優惠價，平日成人每位880+10%元、週末成人1,080+10%元；7/1起至12/31則恢復原價，平日成人980+10%元、週末成人1,180+10%元；6-12歲兒童每位480+10%元、3-5歲幼兒每位240+10%元。用餐時間110分鐘，午餐最後點餐時間13:30，晚餐最後點餐時間為20:30。

特別一提的是，南洋吃到飽可與敦親睦鄰、房客優惠併用，板橋、中和、永和、土城居民或公司行號出示相關證件，週一至四享85折、週五六日及國定假日享9折。優惠適用詳情依業者公告為準。

板橋凱撒大飯店2F 蓮花餐廳

南洋吃到飽供應期間：即日起～2026/12/31（週一至日）

訂位專線：(02) 8964-3955

官網：https://reurl.cc/qpQG5p

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