麥當勞買1送1！麥當勞App「本週優惠」一次看 4塊麥克鷄塊、蘋果派免費送 還有「點套餐現折10元」小確幸

麥當勞App週週有優惠！本週祭出「人氣單品買1送1」、「買套餐免費加菜」等好康，還有消費滿100元就送4塊麥克鷄塊的超值福利。

麥當勞App週週有優惠。圖／麥當勞提供

有App在手，誰還在原價吃麥當勞？麥當勞本週App優惠至6/30，除了有單筆消費滿100送4塊麥克鷄塊外，購買超值全餐即贈中薯／小杯玉米湯／蘋果派幫你加菜。

圖／麥當勞提供

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單點買一送一部分則有薯餅、蛋捲冰淇淋、勁辣香鷄翅(一份兩塊)、焦糖奶茶(冰)等選擇。另，買任一超值全餐送炭燒風味祕醬一盒，可重複兌換使用。

圖／麥當勞提供

此外，不僅有以上餐點優惠，針對想省荷包的朋友，本週也有買早餐套餐／超值全餐現折10元的折扣小確幸。活動詳情與使用規則依App顯示為準。

麥當勞App本週祭出焦糖奶茶買1送1。圖／麥當勞提供

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