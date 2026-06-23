「月餅」早鳥大戰開跑！超人氣「皮克敏聯名禮盒」599元吸睛，港式精品月餅祭95折優惠搶中秋商機

端午節剛過，中秋送禮市場已提前進入備戰期。隨著企業採購、親友送禮需求陸續升溫，各大品牌紛紛推出特色月餅禮盒搶攻商機。今年除了經典港式奶黃月餅持續受到市場關注外，人氣遊戲角色「皮克敏（Pikmin）」也首度跨界推出中秋限定禮盒，以可愛造型與收藏元素掀起話題，讓今年月餅市場增添不少新意。

圖／遊戲代理商傑仕登提供

由傑仕登推出的「皮克敏流心奶黃月餅禮盒」，以草綠與米白色系打造森林風包裝，搭配皮克敏角色圖樣，主打送禮與收藏兼具。禮盒內含4顆流心奶黃月餅，每顆約55公克，月餅表面印有專屬角色紋樣，並隨機附贈1張限定貼紙，共有7款可供蒐集。該款聯名禮盒將於8月3日起正式上市，建議售價為599元，可於全台7-ELEVEN及新光三越台北信義新天地A11「傑仕登任天堂授權商品旗艦中心」購買。

圖／遊戲代理商傑仕登提供

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除了話題聯名商品，香港精品烘焙品牌「望月」今年也以「一起望月」為主題推出三款中秋限定禮盒。其中「月行」雜錦禮盒售價1,450元，集結招牌奶黃月餅、蛋黃蓮蓉月餅及陳皮紅豆月餅；「月杵」雜錦禮盒售價1,250元，除了奶黃月餅外，另搭配蝴蝶酥及巧克力、抹茶曲奇；「月桂」雜錦禮盒售價1,150元，則結合傳統月餅、蝴蝶酥與伯爵茶、玄米茶曲奇等人氣點心，滿足不同送禮預算與需求。

圖／望月提供

搶攻中秋商機，望月同步推出月餅早鳥優惠，即日起開放預購，指定期間內下單可享95折起優惠，企業大宗採購亦提供專案服務與配送規劃。從售價親民的IP聯名禮盒，到千元級精品港式月餅，今年中秋市場呈現多元化趨勢，也讓消費者能依照送禮對象與預算挑選最合適的節慶心意。

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