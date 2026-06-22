吃到飽控注意！台北老牌「飯店Buffet」7月起調漲 最新餐費一次看 「1變動」令饕客大讚：真的友善
荷包縮水了！台北老牌飯店「Buffet餐廳」宣布，將自7月起調漲部分餐價，漲價約20-40元；同時，還有「1項計價變動」令饕客大讚是「真的友善」。
兄弟大飯店13F自助餐廳「薔薇廳」近日發布調價通知，為因應食材成本攀升，將於7/1起微調餐價。成人平日午餐漲30元，由690元調整為720元；成人假日午餐漲20元，由750元調整為770元；成人假日下午茶漲40元，由650元調整為690元（10%服務費另計）；平假日早、晚餐與平日輕食午茶則維持原定價。
除了調價外，同時也變更了兒童及幼童的計價方式，由身高改為年齡計算：12歲以上為成人價，6歲以上未滿12歲為兒童價，3歲以上未滿6歲為幼童價，而此變動受到網友大讚「改成年齡真的友善，對很多身高比較高的孩童比較公平」。
此外，薔薇廳6月週一酬賓優惠尚有6/22、6/29兩日晚餐時段，活動日到店用餐享7折，另收原價10%服務費，優惠詳情以業者公告為主。
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