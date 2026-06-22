快訊

台積電不是唯一主角！量價榜被兩大族群搶盡風頭 華邦電成交值衝902億

中職／江坤宇包辦57萬9003票 第3次獲選明星賽人氣王

北港朝天宮董座之子涉糾眾毆打前立委17人提公訴 檢認定首謀起訴求刑7年6月

福勝亭「定食買1送1」！兩份定食+小菜飲料只要345元 集結「4款人氣定食」1招領券、限時8天爽爽吃

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／udn旅遊美食站編輯拍攝、福勝亭提供
圖／udn旅遊美食站編輯拍攝、福勝亭提供

最愛的福勝亭優惠來了！6月感謝祭，福勝亭限時推出「定食買1送1」，不僅吃得到小菜飲料，還能現省230元，好康手刀領起來！

開運<a href='/search/tagging/1013/豬排' rel='豬排' data-rel='/1013/103062' class='tag'><strong>豬排</strong></a>定食。圖／福勝亭提供
開運豬排定食。圖／福勝亭提供

福勝亭時常祭出優惠吸客，今(22)日起限時祭出6月感謝祭活動，即日起至6/25，於三商i美食卡App「不扣點領券」即享超值優惠，相當於「定食買1送1」。

有買「開運豬排定食+風味小菜+飲料2杯」贈「鮮嫩炸雞柳定食」、買「鮮嫩炸雞柳定食+風味小菜+飲料2杯」贈「和風咖哩雞肉定食」、買「日式黑胡椒豬柳定食+風味小菜+飲料2杯」贈「開運豬排定食」等3種優惠組合，每組都只要345元即可吃到兩份美味定食與小菜、飲料暢飲。

圖／三商餐飲提供
圖／三商餐飲提供

開運豬排。圖／udn旅遊美食站編輯拍攝
開運豬排。圖／udn旅遊美食站編輯拍攝

本優惠領券時間只有4天，但兌換期限至6/29，可以領好券再安排使用；另外，優惠券不限領取張數，揪友一同省荷包開吃。更多使用詳情依App說明為準。

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

福勝亭 豬排 炸雞 咖哩 App 買一送一

相關新聞

吃到飽控注意！台北老牌「飯店Buffet」7月起調漲 最新餐費一次看 「1變動」令饕客大讚：真的友善

荷包縮水了！台北老牌飯店「Buffet餐廳」宣布，將自7月起調漲部分餐價；同時，還有「1項計價變動」令饕客大讚是「真的友善」。

福勝亭「定食買1送1」！兩份定食+小菜飲料只要345元 集結「4款人氣定食」1招領券、限時8天爽爽吃

最愛的福勝亭優惠來了！6月感謝祭，福勝亭限時推出「定食買1送1」，不僅吃得到小菜飲料，還能現省230元，好康手刀領起來！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。