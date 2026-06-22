福勝亭「定食買1送1」！兩份定食+小菜飲料只要345元 集結「4款人氣定食」1招領券、限時8天爽爽吃

最愛的福勝亭優惠來了！6月感謝祭，福勝亭限時推出「定食買1送1」，不僅吃得到小菜飲料，還能現省230元，好康手刀領起來！

開運豬排定食。圖／福勝亭提供

福勝亭時常祭出優惠吸客，今(22)日起限時祭出6月感謝祭活動，即日起至6/25，於三商i美食卡App「不扣點領券」即享超值優惠，相當於「定食買1送1」。

有買「開運豬排定食+風味小菜+飲料2杯」贈「鮮嫩炸雞柳定食」、買「鮮嫩炸雞柳定食+風味小菜+飲料2杯」贈「和風咖哩雞肉定食」、買「日式黑胡椒豬柳定食+風味小菜+飲料2杯」贈「開運豬排定食」等3種優惠組合，每組都只要345元即可吃到兩份美味定食與小菜、飲料暢飲。

圖／三商餐飲提供

開運豬排。圖／udn旅遊美食站編輯拍攝

本優惠領券時間只有4天，但兌換期限至6/29，可以領好券再安排使用；另外，優惠券不限領取張數，揪友一同省荷包開吃。更多使用詳情依App說明為準。

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