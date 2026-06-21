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獨／不敵房租壓力！「松包子」收了10家店 全台實體店僅剩3家

聯合報／ 記者林怡秀／專訪
阿松和合夥人改變經營模式，以網路銷售為重心。記者王聰賢／攝影
阿松和合夥人改變經營模式，以網路銷售為重心。記者王聰賢／攝影

「食尚玩家」旁白哥阿松（紀竣崴）2016年創立包子品牌「松包子」，全盛時期全台共有13間店，後來經歷疫情，又面臨店租調漲，如今僅剩下3間，他嘆「房地產一直漲，真的會害死人」，他創業10年來，包子價格只漲了5塊，但遠遠跟不上店租調漲的速度，於是只能忍痛關店，另尋更有利的經營模式。

這些年陸續共收了10家店，阿松透露，主因是房租狠狠漲了超過一倍，「我們的包子從35塊調到40塊，可是包子再貴也不可能貴到哪裡去，所以現在我們是和超商合作賣貨便，我們本來自己有網站，這樣可以省去網站維護的成本和人力，透過他們的系統，也更容易接單」。

他表示在疫情結束後，店鋪一度擴張到有13家，「以前怕漲價，所以我們會打5年的契約，有家店原本開21萬的房租，後來因為疫情降到10幾萬，等疫情結束了，就要漲到25萬」，他覺得太貴和房東商量，但房東認為店面地點好，不怕沒人潮，還要他考慮是否乾脆把店面買下來：「房東說我樓下加地下室，算你2億，我有2億的話，我還開包子店？我是腦袋有洞嗎？」

他無奈說這樣的房東其實不勝枚舉，另外疫情後消費模式也改變了，「像是台中北屯區的店，原本生意真的很好，可是疫情後就慢慢往下掉，看到最後房租也要跟你漲的時候，我們就發現真的不行，因為電費和人力都漲，銷售量下滑，一開店就是在虧錢」，他和合夥人討論過，認為包子的生意不是不能做，只是型態已經變了，問他有虧錢嗎？他回：「理論上我們幾年前就回本了，這兩年我們就沒再拿錢出來了，希望我們可以繼續挺過去。」目前實體店在新莊、新竹和桃園，盼舊雨新知能繼續支持。

阿松坦言創業當老闆確實不容易。記者王聰賢／攝影
阿松坦言創業當老闆確實不容易。記者王聰賢／攝影

阿松表示「松包子」沒虧本，但仍需努力經營。記者王聰賢／攝影
阿松表示「松包子」沒虧本，但仍需努力經營。記者王聰賢／攝影

阿松坦言目前松包子實體店只剩下3家。記者王聰賢／攝影
阿松坦言目前松包子實體店只剩下3家。記者王聰賢／攝影

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