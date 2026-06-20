京都抹茶名店「八十八良葉舎」插旗台北！台灣首店6月28日開幕，大稻埕再添抹茶新地標

抹茶控準備朝聖！來自日本京都的人氣抹茶品牌「八十八良葉舎（HATOYA）」正式宣布進軍台灣，台灣首間門市將於6月28日在台北大稻埕開幕。以京都宇治高品質抹茶聞名的八十八良葉舎，這次選擇在充滿歷史氛圍的大同區落腳，不僅為台北再添一處日式茶文化新據點，也讓旅客不用飛日本，就能感受京都抹茶的魅力。

圖／取自 八十八良葉舎抹茶HATOYA 臉書粉絲團

新門市座落於台北市大同區南京西路233巷，鄰近大稻埕商圈與迪化街，結合老城區的人文風景與日式茶道精神，打造沉浸式抹茶體驗空間。品牌表示，未來店內將提供多款以日本抹茶打造的人氣飲品與甜點，讓消費者從第一口開始感受宇治茶葉的細膩風味與層次變化。

圖／取自 八十八良葉舎抹茶HATOYA 臉書粉絲團

圖／取自 八十八良葉舎抹茶HATOYA 臉書粉絲團

除了經典抹茶系列商品外，台灣門市也將引進品牌自家栽培抹茶「MIDORI」所研發的特色商品。從茶葉選用、製作工法到呈現方式，皆延續京都職人的講究精神，希望將日本茶文化與待客之道完整帶到台灣市場。對於熱愛抹茶的民眾而言，這裡不只是品嚐美食的場所，更是一處能深入感受京都茶文化的全新空間。

圖／取自 八十八良葉舎抹茶HATOYA 臉書粉絲團

近年來日本抹茶品牌陸續來台展店，顯示台灣市場對日式茶飲與甜點的高度接受度。隨著八十八良葉舎海外首店正式進駐，大稻埕除了傳統老街、美食小吃與文創店家之外，也將新增一處兼具話題性與打卡魅力的抹茶新景點。預計開幕後將吸引不少抹茶愛好者與日本旅遊迷前往踩點，成為今夏台北最受矚目的甜點話題之一。

圖／取自 八十八良葉舎抹茶HATOYA 臉書粉絲團

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